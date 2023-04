La présidente de la Société rimouskoise du patrimoine claque la porte

Alors qu'elle siégeait au conseil d'administration depuis 10 ans, l'ex-présidente aurait précipité de quelques mois sa décision de quitter l'organisme au lendemain d'une rencontre convoquée par le maire et un haut fonctionnaire avec la directrice de la SRP concernant la maison brune.

Les représentants de la Ville auraient alors évoqué leurs réserves concernant des propos tenus par Mme Esclapez dans une entrevue sur nos ondes le 30 janvier dernier.

Dans cet entretien de moins de 10 minutes, elle avait entre autres suggéré à la Ville de faire preuve de créativité pour concilier préservation du patrimoine et construction de nouveaux logements.

L'ex-présidente, qui agissait alors comme porte-parole de la SRP , avait aussi souligné le manque de mordant de la réglementation municipale concernant l'entretien des bâtiments patrimoniaux.

Selon nos informations, certains propos tenus dans l'entrevue auraient dérangé les représentants municipaux.

Le pouvoir de parler librement?

Cette intrusion de la Ville a été la goutte qui a fait déborder le vase, selon nos informations. Marielle Esclapez, qui flirtait avec l'idée de quitter son poste au cours de l'année, a donc décidé de partir plus tôt que prévu.

Une démission qui s'inscrit dans un contexte où les relations entre la Ville et la SRP ne sont pas particulièrement évidentes. Des sources évoquent une communication déficiente et une collaboration qui pourrait être plus efficace.

Cette bisbille relance aussi la question de l'indépendance de la Société rimouskoise du patrimoine par rapport à son principal bailleur de fonds, la Ville de Rimouski.

On est quand même un organisme autonome qui a droit d'avoir ses positions, nous sommes là pour protéger le patrimoine, pas pour entériner les décisions de la Ville , a soutenu une personne qui gravite près du dossier, mais qui préfère garder l'anonymat.

D'autant plus que la Ville a mandaté la SRP pour sensibiliser la population à la sauvegarde du patrimoine, ce qui implique inévitablement des prises de position publiques.

La Ville a reçu 161 lettres et une pétition de 2000 signatures pour préserver la maison brune, mais a quand même décidé d'accorder le permis de démolition en février dernier. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Pour sa part, Marielle Esclapez n'a pas voulu revenir publiquement sur sa décision.

Mais il semble clair que la décision de la Ville d'autoriser la démolition n'a pas été bien reçue par les administrateurs de la SRP .

Surtout dans le contexte où cela fait plus d'un an que l'organisme tente d'alerter la Ville sur les intentions du propriétaire et de sensibiliser les élus sur le caractère exceptionnel de cette modeste demeure.

Déjà en mars 2022, la directrice Sabrina Gendron adressait une lettre à l'ensemble du conseil municipal ainsi qu'à de hauts fonctionnaires pour leur offrir le soutien de la SRP dans ce dossier qui s'annonçait déjà complexe.

Une missive qui n'a visiblement pas donné les résultats souhaités.

La SRP marchait déjà sur des œufs

Ce n'est pas la première fois que les autorités municipales réagissent promptement après des propos tenus par la Société rimouskoise du patrimoine dans les médias.

La maison Trudel-Drapeau a été maintes fois rénovée, dont tout récemment, mais selon l'architecte Michel Saint-Pierre, sa structure demeure préservée et il serait relativement simple de lui redonner son aspect régime français d'origine. Photo : Radio-Canada

En 2019, le maire de l'époque, Marc Parent, avait reproché à Sabrina Gendron d'avoir évoqué dans un reportage de Radio-Canada, une certaine forme de négligence de la part de la Ville concernant la reconnaissance d'une maison qui pourrait bien être un ancien manoir seigneurial.

La Ville aurait même réclamé une lettre d'excuses. S'en sont suivis plusieurs mois de relations tendues.

Il n'a pas été possible d'obtenir la version de la Ville de Rimouski. Notre demande pour parler au maire a été poliment écartée. Le sujet [de la maison brune] a été très largement abordé et traité lors des entrevues de suivis de conseil des dernières séances , a répondu l'agent aux communications, Frédéric Savard.