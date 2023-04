Des refuges de Vancouver débordés après le démantèlement de tentes de la rue East Hastings

Selon son président, Dean Kurpjuweit, le personnel du refuge a dû installer des matelas dans les couloirs pour faire face à l'afflux de personnes ayant besoin d'un abri.

Il explique que l’organisation a fait tout ce qu'elle pouvait pour fournir un endroit chaud et sec à un maximum de personnes, mais qu'elle a tout de même dû en refuser certaines, puisque le refuge était déjà entièrement rempli depuis quelques mois.

Nous comprenons tous que les campements sont loin d'être idéaux, mais d'un autre côté [il faut] avoir suffisamment de places pour les gens, et il n'y en a pas assez , a-t-il affirmé.

Selon l'organisme de bienfaisance Union Gospel Mission, il y a plus de personnes sans-abri que de places disponibles dans les refuges. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L’organisme dit avoir contacté d'autres refuges, comme ceux de la First United Church et de l'Armée du Salut, à la recherche de places pour abriter les personnes dans le besoin. Malheureusement, tout le monde semble en être au même point que nous, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens que de places disponibles , explique Dean Kurpjuweit.

Mercredi dernier, la Ville de Vancouver a demandé l'aide du Service de police (VPD) pour fermer le campement de la rue East Hastings, invoquant la sécurité publique et une augmentation des incendies dans ce quartier.

L'Union Gospel Mission a offert aux personnes sans-abri des couvertures, des articles de toilette, des vêtements et des repas de Pâques, mais selon Dean Kurpjuweit, il ne s'agit que d'un répit temporaire .

Nous allons continuer à plaider pour des solutions permanentes afin que tous les membres de notre communauté soient logés et puissent mener une vie indépendante , soutient-il.

Avec des informations de La Presse canadienne