Le producteur québécois de cannabis Hexo s’entend pour être racheté par Tilray

L'accord réunira Tilray, établi à Leamington, en Ontario, qui est à l'origine de Broken Coast, RIFF, Solei et Good Supply, avec Hexo, de Gatineau, au Québec, connu pour ses marques Redecan, Original Stash et Bake Sale.

L'opération prévoit que 0,4352 action de Tilray sera émise en échange de chaque action d'Hexo en circulation dans le cadre de l'accord structuré comme une fusion, qui nécessite à la fois l'approbation des actionnaires et celle du tribunal.

Le président de Hexo, Mark Attanasio, a indiqué que compte tenu des vents contraires dans l'industrie du cannabis, le conseil d'administration de la société jugeait que les actionnaires bénéficieraient de s'allier aux activités diversifiées de Tilray.

Le chef de la direction de Tilray, Irwin Simon, a affirmé dans une déclaration que, parallèlement à son acquisition de Montauk Brewing, en novembre, l'acquisition d'Hexo l'aidera à bâtir un leader diversifié dans le secteur du cannabis.

25 millions d'économies attendues

Cela permettra aussi de réaliser au moins 25 millions de dollars d'économies supplémentaires sur une base annualisée, a-t-il ajouté.

Ensemble, nous avons les atouts et l'expertise opérationnelle pour construire une plateforme canadienne plus solide qui profite d'opportunités évidentes pour générer une croissance plus forte du chiffre d'affaires et augmenter notre part de marché , a déclaré le chef de la direction de Tilray lors d'un appel avec des investisseurs, lundi.

L'arrangement structuré comme une fusion s'appuie sur une alliance stratégique que les deux sociétés ont conclue il y a un an, après que Tilray a acquis 193 millions de dollars américains en titres d'emprunt convertibles garantis de premier rang émis à l'origine par Hexo à HT Investments MA LLC.

Cependant, leur transaction doit être approuvée par les tribunaux et recevoir le soutien d'environ 66 % des actionnaires d'Hexo lors d'une prochaine assemblée. Les entreprises s'attendent à ce que l'accord soit conclu en juin.

Pas une industrie facile

Leur fusion est intervenue alors que M. Simon a admis que l'industrie mondiale du cannabis continue d'être difficile , en particulier pour des entreprises comme Tilray qui s'efforcent d'être des producteurs à faible coût .

Je fais ça depuis longtemps et l'industrie du cannabis n'est pas une industrie facile, mais il n'y a pas d'industrie facile , a affirmé M. Simon.

Il a imputé certaines des difficultés du secteur à lente progression de la légalisation aux États-Unis ainsi qu'un nombre élevé de producteurs autorisés et des taxes d'accise exorbitantes . Mais il a déclaré que le plus grand obstacle auquel l'industrie du cannabis est confrontée est une série de fortes baisses de prix.

Le défi le plus notable du Canada est la compression des prix, qui nous a touchés de 28 millions $ US depuis le début de l'année, presque tout ce qui se répercute sur le résultat net , a-t-il déclaré.

Tilray a subi une baisse de 26 millions de dollars américains de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement au cours des neuf derniers mois en raison de la compression des prix, a ajouté M. Simon.

La société a payé simultanément 120 millions de dollars en taxes d'accise et en impôt sur le revenu des sociétés au cours de la dernière année au gouvernement canadien, la majorité provenant des ventes, mais ayant un impact sur le résultat net.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement canadien a été l'entreprise de cannabis la plus rentable de notre industrie , a dit M. Simon.

Il ajoute qu'il y a environ 1000 producteurs autorisés concurrents, avec au moins 300 qui se sont ajoutés depuis l'année dernière.

En raison de cette concurrence, la transaction proposée intervient alors que Tilray a fait état d'une perte nette de 1,2 million de dollars américains pour le trimestre clos le 28 février, contre un bénéfice net de 52,5 millions de dollars américains pour la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net s'est établi à 145,6 millions de dollars américains pour son troisième trimestre, alors qu'il avait été de 151,9 millions de dollars américains pour le même trimestre l'an dernier.

Les actions de la société ont augmenté de près de 7 % à 3,73 $ lundi, bien que Tilray ait révélé son accord Hexo et ses bénéfices après la fermeture des marchés. L'action Hexo a quant à elle augmenté d'environ 31 % à 2,23 $.