Coup d’oeil sur le nouveau traversier de Marine Atlantique

Marine Atlantique présente son futur nouveau traversier comme étant plus écologique, moins dérangeant pour la faune marine et plus accueillant pour les passagers.

Le traversier est en cours de construction dans un chantier naval en Chine. La société de la Couronne a conclu une entente de location de cinq ans avec l’entreprise Stena North Sea.

Le navire, qui n’est pas encore baptisé, fera partie de la flotte au printemps de 2024, estime le PDG de Marine Atlantique, Murray Hupman.

Il sera propulsé à l’aide de gaz naturel liquide, de diesel et de batteries au lithium, ce qui devrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de Marine Atlantique.

Le navire sera configuré pour optimiser les sources d’énergie les plus vertes et efficaces qui sont disponibles , affirme Murray Hupman au cours d’une entrevue en anglais.

Le Highlanders, de la société Marine Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Marine Atlantique

Il est difficile d’estimer pour le moment si Marine Atlantique économisera en employant ces diverses sources d’énergie plutôt qu’une seule, explique M. Hupman. La consommation de diesel va dépendre de certains facteurs, dont la vitesse du moteur et les conditions météorologiques.

Marine Atlantique en saura plus à ce sujet lorsque qu’elle commencera à s’en servir à partir d’Argentia, à Terre-Neuve, durant l’été de 2024. Le navire sera rattaché à Port aux Basques durant la saison morte.

Selon M. Hupman, le nouveau traversier sera plus efficace et plus facile à manoeuvrer que le Blue Puttees et le Highlanders, qui sont déjà très efficaces, dit-il.

Le navire est aussi conçu afin de produire moins de bruit nuisible à la faune marine, souligne Murray Hupman.

Un bâtiment de 203 mètres

Le nouveau traversier mesure environ 203 mètres de long. Il a l’air plus grand que le Highlanders et le Blue Puttees, qui mesurent environ 199 mètres, parce qu’il compte plus d’installations sur le pont, indique le PDG de Marine Atlantique.

Le traversier comptera 146 cabines, un plus grand nombre de cabines que les deux autres, et 42 couchettes pour les passagers qui voyagent seuls.

Le Blue Puttees dans le port de Saint-Jean à Terre-Neuve le 11 février 2011 pour son baptême. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Les travaux de construction de l’extérieur du traversier sont terminés. Ses principaux moteurs et certains réservoirs de carburant sont installés. La suite des travaux prévue sur six à huit mois consiste à terminer l’intérieur du navire.

Murray Hupman s’attend à ce que le conseil d’administration de Marine Atlantique annonce le nom du traversier d’ici deux à trois mois, avant même son départ de la Chine.