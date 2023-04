Une saison de motoneige en dents de scie

De part et d’autre du fleuve Saint-Laurent, les clubs de motoneigistes font le bilan d’une saison avec des hauts et des bas. Avant tout, c’est la météo qui a joué des tours aux clubs, principalement en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Au point où la Fédération estime qu'une réflexion plus large s'impose sur l'avenir du sport au Québec.