Portapique : un avocat des familles dit qu’interdire des armes n’est pas la solution

Le rapport publié le 30 mars indique que le gouvernement fédéral devrait interdire toutes les armes de poing semi-automatiques et les carabines et fusils de chasse semi-automatiques à percussion centrale conçus pour accepter des chargeurs détachables d'une capacité de plus de cinq cartouches.

Pendant que nous faisons ces gestes symboliques et interdisons ce fusil ou ce pistolet ou ce magazine, ce que nous ne faisons pas, c'est d'avoir une conversation sérieuse sur la façon dont ces types d'armes tombent entre les mains de vrais criminels , dit Michael Scott, un avocat de la firme Patterson Law, qui représente la plupart des familles des 22 victimes.

« À un moment donné, nous devons exiger plus que des gestes symboliques. » — Une citation de Michael Scott, avocat Patterson Law

Les archives judiciaires et les documents publiés par la commission montrent que la police a trouvé cinq armes à feu en la possession du tireur.

Moins de 6 000 personnes vivent à Houlton, dans le Maine, où le tireur de la fusillade de Portapique en Nouvelle-Écosse a obtenu trois de ses armes. Le tireur a traversé la frontière 15 fois durant les 2 années avant la fusillade. Photo : Radio-Canada / Eric Wooliscroft

Trois provenaient de Houlton, dans le Maine, une ville près de la frontière du Nouveau-Brunswick que le tireur visitait fréquemment.

Les autres armes à feu étaient une carabine qu'il avait reçue de la succession d'un ami du Nouveau-Brunswick et un pistolet de service émis par la GRC prit à l’agente Heidi Stevenson.

Gordon Hunt est propriétaire d’un magasin d'armes et d'un champ de tir à Truro. Il croit que la mise en œuvre des recommandations du rapport nuirait à son gagne-pain.

Gordon Hunt est propriétaire de Hunt Indoor Gun Range et d'un magasin de sport à Truro, ouvert depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada

Il explique que la plupart des armes à feu utilisées au champ de tir correspondent à la description de celles que les commissaires recommandent d’interdire.

Nous risquons la faillite , confie Gordon Hunt.

Il raconte que c’est son père qu’il lui a montré à tirer et qu'il comptait céder l'entreprise à son fils qui travaille maintenant à ses côtés.

Il dit que le sport de tir est transmis d’une génération à l’autre et que les propriétaires d'armes à feu qui ont leurs permis en ont assez des restrictions qui s'accumulent pour lutter contre les crimes violents.

Nous nous offusquons un peu, parce que c'est aussi loin que possible de ce que nous sommes , dit-il.

Certaines des recommandations du rapport concordent avec le projet de loi C-21 prévu par le gouvernement fédéral, notamment la révocation automatique des permis d'armes à feu détenus par les personnes reconnues coupables de violence familiale. Et là-dessus, Gordon Hunt n’a aucune objection.

Provenance des armes

Les États-Unis sont la source de 70 à 99 % des armes à feu utilisées dans les crimes canadiens.

C'est beaucoup quand on y pense , dit Francis Langlois, un expert en politique sur les armes à feu à Trois-Rivières, au Québec. C'est vraiment un grand nombre.

Francis Langlois est un expert en politique sur les armes à feu à Trois-Rivières et associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Photo : Radio-Canada

Francis Langlois dit qu'il existe deux problèmes distincts de contrôle des armes à feu: la réglementation des armes à feu légales pour réduire les méfaits et les armes à feu illégales utilisées dans le crime.

Bien que ces deux problèmes soient liés, ils nécessitent des politiques différentes , dit-il. La conversation sur les armes à feu est toute mélangée!

À son avis, le resserrement de la réglementation sur les armes légales n'a pas beaucoup d'impact sur les armes illégales.

Il voudrait donc voir plus d’agents frontaliers pour lutter contre la contrebande et plus d'informations sur la provenance des armes criminelles.

Michael Scott soulève que ses clients étaient déçus de voir si peu de choses sur les problèmes frontaliers dans le rapport finale de la Commission et rien du tout sur les Américains qui enfreignent leurs propres lois sur les armes à feu.

L'avocat Michael Scott représente les familles de nombreuses victimes de la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse, Photo : Radio-Canada

Le tireur d’avril 2020, qui n'avait pas de permis d'armes à feu, aurait fait passer les armes en contrebande au Canada dans son camion.

Il était sur une liste de surveillance de l'Agence des services frontaliers du Canada ( ASFC ) en 2010 en raison de voyages récurrents dans les Caraïbes et il a été fouillé plusieurs fois cette année-là, mais rien n'a été trouvé. Il a aussi été arrêté à plusieurs reprises lors de dizaines d'autres passages frontaliers au cours des années suivantes, mais aucune arme à feu n'a jamais été retrouvée.

Le tireur avait aussi une carte Nexus, ce qui signifiait que les États-Unis et le Canada le considéraient comme un voyageur à faible risque.

Le rapport recommande à tous les organismes chargés de l'application de la loi ayant pour mandat d'arrêter la contrebande transfrontalière de développer des systèmes pour partager des informations.

Progrès en cours

Le poste d'agent de liaison des armes à feu du renseignement de l'Atlantique au service des frontières était inactif pendant des années avant le drame de Portapique, mais il a été rétabli dans la région en novembre 2021.

Lors d'une visite à Halifax au début du mois de mars, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que le gouvernement fédéral avait investi 450 millions $ supplémentaires dans l'ASFC depuis avril 2020.

Cela comprend le renforcement de la capacité de détecter la contrebande dans les conteneurs passant par le port d'Halifax.