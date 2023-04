Des masques réutilisables N95 achetés par le Manitoba en 2020 demeurent inutilisés

Les 500 000 masques en silicone N95 ont été achetés en mai 2020 à l’entreprise winnipégoise Precision ADM inc. D’après la province, ces masques peuvent être stérilisés et réutilisés jusqu’à 30 fois. En 2020, se procurer des équipements de protection pour lutter contre la pandémie de COVID-19 était compliqué à cause de la pénurie importante. À cause de la forte demande et des choix limités, la province a décidé d’opter pour ces masques.

Le gouvernement manitobain a partagé un dossier dévoilant les détails de l’achat des masques. Celui-ci a été fait dans le cadre d’un contrat sans appel d’offres avec l’entreprise Precision ADM inc., au coût de 35 572 500 millions de dollars le 5 mai 2020. Selon le gouvernement, le calendrier ne permettait pas assez de temps pour passer par un processus concurrentiel .

Un porte-parole de la province a déclaré dans un courriel à CBC/Radio-Canada que le gouvernement pensait au départ qu'un essuyage rapide suffirait pour utiliser et réutiliser ces masques, alors que la procédure standard de Santé Canada pour le nettoyage à la main obligeait les travailleurs de la santé à démonter, nettoyer et remonter les masques plusieurs fois dans un quart de travail .

Selon la présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba, Darlene Jackson, nettoyer ces masques à la main prend 14 minutes, ce qui donne moins de temps au personnel pour administrer des soins aux patients. Photo : Radio-Canada

Selon la présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba, Darlene Jackson, les infirmières n'avaient pas le temps de désinfecter les masques plusieurs fois pendant leurs heures de travail.

« Les infirmières ne prenaient même pas de pauses pour manger un sandwich. Sans oublier que ces masques étaient moins confortables et nécessitaient plus de travail. Ce n’est pas surprenant que la plupart d’entre eux n’aient pas été utilisés. » — Une citation de Darlene Jackson, présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba

Dans un courriel, Mme Jackson a déclaré que le temps et les ressources ont rendu ces masques moins idéals. CBC/Radio-Canada a contacté le PDG de Precision ADM inc., Martin Petrak. Il a déclaré ne pas pouvoir faire de commentaires en raison des obligations strictes de confidentialité envers ses clients.

L’avenir des masques en 2023?

Selon la province, ces masques sont actuellement utilisés par le personnel qui n'est pas en mesure de porter un masque jetables. Des discussions sont en cours pour déterminer s'ils peuvent être utilisés sur le terrain par des ambulanciers et d'autres professionnels qui utilisent des masques filtrants.

Toutefois, un porte-parole du gouvernement a indiqué que ces masques sont utilisables pendant 3 ans. Leurs dates de péremption surviendront en janvier 2024, et leurs filtres, en novembre 2023.

La province a déclaré que le fabricant travaille avec Santé Canada pour étendre leur validité à cinq ans et cela devrait se faire dans les deux à trois prochains mois .

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec