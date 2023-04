La mère de Romy Elayoubi déplore l’absence d’excuses de Richard Martel

Marie Fillion a livré un vibrant témoignage au journal Le Quotidien, mardi, dans lequel elle se désole de voir que l’actuel député conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord refuse de s’excuser pour des gestes commis dans le passé.

Il a été révélé, au cours des derniers jours, que Richard Martel intimidait ses joueurs et les harcelait psychologiquement.

Marie Fillion affirme que Romy Elayoubi, qui a plus tard été échangé aux Voltigeurs de Drummondville, a été humilié devant ses coéquipiers par son entraîneur et qu’il a subi de la violence verbale à plusieurs reprises.

La mère de l’ancien joueur originaire de Chicoutimi croit que Richard Martel a manqué l’occasion de faire amende honorable lorsqu’il a réagi à la sortie d’anciens joueurs des Sags victimes de harcèlement sous son règne.

Marie Fillion en 2018. Photo : Radio-Canada

Quand j’ai vu ce que ces jeunes-là ont vécu, ça m’a rappelé beaucoup de choses. Il ne s’agit pas ici d’une vengeance […]. Quand j’ai entendu M. Martel dire que c’était comme ça à l’époque, qu’on ne nous disait rien, qu’on ne nous rappelait pas à l’ordre et qu’on ne nous encadrait pas, j’ai été interpellée. Comment un adulte dans la quarantaine [à l’époque] peut prétendre qu’il a besoin d’encadrement pour savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire? , s’est interrogée Marie Fillion.

Elle aurait souhaité que Richard Martel s’excuse aux jeunes comme son fils, qui porte encore des séquelles de ces gestes aujourd’hui.

Quand on est un adulte et qu’on a sous sa gouverne des jeunes, dont plusieurs sont mineurs, on a besoin de les encadrer. Ne jouons pas à la victime en disant que c’est nous qui avons besoin d’être encadré. Il a manqué une belle occasion de dire : "Si j’ai pu faire du tort à des jeunes et les blesser sans vraiment le vouloir, je m’excuse et je vais tenter de réparer" , poursuit Marie Fillion.

De douloureux souvenirs

Quand Richard Martel est arrivé à la barre de l’équipe, il n’a pas fait avec Romy ce qu’il aurait dû faire, croit sa mère.

On avait un jeune de 16 ans qui se mesurait à des joueurs de 18, 19 et 20 ans […]. Romy était quelqu’un qui allait bien à l’école et il a toujours eu un plan B. La LHJMQ préconisait de donner une place à l’école. Quand, à un moment donné, il jouait dans les Maritimes, Romy avait des examens à l’école. J’avais dit à M. Martel que s’il n’avait pas besoin de lui [il avait dit au jeune qu’il serait dans les gradins], pourrait-il rester à la maison , se souvient-elle.

Richard Martel lui a tout de même demandé de se présenter à 5 h le lendemain matin pour le départ.

Romy Elayoubi est aujourd’hui avocat criminaliste sur la Rive-Sud de Montréal et est père de deux fillettes.

« Sa confiance en lui et son estime de soi ont été grandement minées par l’expérience qu’il a vécue avec M. Martel. Je ne peux pas croire qu’un entraîneur ne puisse pas reconnaître qu’il a blessé des jeunes. Vous savez à quel point l’estime et la confiance en soi sont importantes pour un jeune. » — Une citation de Marie Fillion, mère de Romy Elayoubi

Selon elle, il appartient aux entraîneurs et aux parents de se lever debout lorsqu’ils sentent que le bien-être d’un jeune est compromis.

Marie Fillion a rencontré Richard Martel à l’époque où son fils était dans l’alignement des Bleus pour lui faire part de la détresse que Romy vivait. Deux mois plus tard, il a été échangé à Drummondville et laissé seul à Lewiston, aux États-Unis, en attendant que quelqu’un de l’organisation vienne le cueillir.

Serge Cloutier, alors commentateur sportif, ne pouvait accepter qu’un adolescent de 16 ans soit ainsi laissé à lui-même. Il est sorti de l’autobus pour prendre Romy en charge.

Richard Martel a reconnu ses agissements , mais a refusé de s’excuser.

« Il a préféré jouer à la victime et ne pas s’excuser ou reconnaître qu’il a pu faire du mal à quelqu’un. C’est ça qui est venu me chercher. » — Une citation de Marie Fillion

Marie Fillion a obtenu l’assentiment de son fils avant de témoigner publiquement de son douloureux passage dans les rangs des Saguenéens.

Romy a des blessures importantes, mais il ne voulait pas remuer tout ça parce qu’il a une famille et une vie professionnelle. Pour moi, il y avait une page qui est restée non écrite dans ce chapitre-là. Alors je l’ai écrite , conclut-elle.

