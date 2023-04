Violences à caractère sexuel : une manifestation prévue avant le gala des Patriotes

Le Groupe d'actions féministes de l'UQTR et la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) veulent exprimer leurs inquiétudes et leur indignation face à la banalisation des violences à caractère sexuel dans le milieu du hockey au Canada, au Québec et plus particulièrement à l' UQTR , peut-on lire dans l’événement Facebook qu’elles ont créé.

Les organisatrices estiment que les Patriotes et l' UQTR ont raté une belle occasion de montrer qu'ils ont une tolérance zéro à l'égard des inconduites sexuelles. L'Université et leur branche sportive ont été sur la sellette à la mi-novembre : un étudiant-athlète aurait créé un compte Instagram, sans le rendre public, sur lequel il aurait noté des femmes.

La manifestation est prévue samedi en fin d’après-midi, juste avant le gala des Patriotes qui se déroulera à l’hôtel Delta, au centre-ville de Trois-Rivières.