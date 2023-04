Un septième et ultime face-à-face entre le Drakkar et les Wildcats

Le Drakkar de Baie-Comeau est reparti avec une victoire en prolongation de 4-3 contre les Wildcats lundi soir. La série entre le Drakkar de Baie-Comeau et les Wildcats de Moncton se terminera donc mardi soir, lors d’un septième et dernier match entre les deux équipes.

Justin Poirier et Matyas Melovsky ont chacun marqué deux buts et récolté une passe. Le gardien de but du Drakkar Olivier Ciarlo a été la grande vedette de son équipe, puisqu’il a réalisé 48 arrêts pendant la partie.

Les partisans du Drakkar ont eu chaud en fin de match. Les Wildcats ont créé l'égalité 3-3 avec moins de 15 secondes à faire en temps réglementaire.

Matyas Melovsky a finalement marqué son deuxième but du match après 23 secondes de jeu en prolongation, donnant la victoire à son équipe.

C'était le quatrième match qui se terminait en prolongation depuis le début de cette série.

Le septième match aura lieu mardi soir au Centre L'Avenir à Moncton. Il sera également diffusé en direct au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

Si le Drakkar de Baie-Comeau remporte la mise mardi, il avancera en quarts de finale des séries. Il devra alors affronter les Remparts de Québec.