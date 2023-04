Des communautés de l’Est de l’Ontario tentent d’attirer des médecins avec de l’argent

Le maire de Quinte West, Jim Harrison, ne décrit pas cela comme une compétition , mais plutôt comme un facteur de concurrence très élevé et très intense .

Nous devons tout faire en notre pouvoir pour que le médecin reste ici, pas seulement pour qu’il vienne , a-t-il expliqué.

Pour cette raison, Quinte West, qui est située à une vingtaine de kilomètres de Belleville, offre 100 000 $ à un médecin qui viendrait s’installer pendant une moitié de décennie.

Jim Harrison, maire de Quinte West (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles sur les incitations offertes aux médecins dans la province, plusieurs sources ayant parlé à CBC ont déclaré que la pratique semble se développer dans l'Est de l'Ontario.

Le Collège des médecins de famille de l'Ontario estime que plus de deux millions d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille, et que cette pénurie se fait davantage sentir dans les régions rurales et éloignées de la province.

Les municipalités déploient ainsi leurs propres ressources puisqu’elles sont confrontées à une offre limitée de médecins et à un ensemble de programmes provinciaux qui ne comblent pas entièrement les lacunes dans les régions rurales et éloignées.

Dans de nombreux cas, ces ressources prennent la forme de paiements directs.

Une incitation plus forte

Le conseil du comté de Hastings a voté, le 28 mars, l'approbation d'un budget qui ferait passer son programme d'incitation pour les médecins de 100 000 à 150 000 $ pour un engagement minimum de quatre ans.

Il a également ajouté une autre incitation de 75 000 $ pour aider à couvrir les coûts de réinstallation des médecins agréés qui reviennent d'ailleurs au Canada ou d’ailleurs.

Le comté situé au nord de Belleville, qui comprend 14 petites municipalités, offre cette somme depuis 2006.

À l'époque, le comté de Hastings a délibérément adopté une vision à long terme en ciblant les étudiants en médecine plutôt que les médecins établis, selon le directeur administratif du comté, Jim Pine.

Selon lui, une telle approche permet d'éviter de voler des médecins aux municipalités voisines.

Nous voulions être sûrs de ne pas créer un problème pour une autre communauté en attirant ou en faisant fuir un médecin de famille déjà installé.

La concurrence

Depuis que le comté de Hastings a mis en place son programme, d’autres municipalités voisines ont emboîté le pas.

Outre Quinte West, Kingston offre également 100 000 $ pour le même engagement de cinq ans. Belleville offre, quant à elle, 150 000 $ pour six ans.

Le conseil municipal de North Grenville a adopté sa propre mesure d'incitation de 100 000 $ en mars.

En général, ces incitations sont également associées à des réductions de loyer ou à d'autres mesures destinées à faire économiser de l'argent aux médecins.

Selon Jim Pine, le comté de Hastings a réussi à recruter 21 candidats depuis le lancement du programme et en a retenu 16.

Lorsque nous avons commencé, il y a plusieurs années, nous nous sommes dit que si nous parvenions à en attirer un dans nos communautés rurales, c'était déjà un succès , a-t-il déclaré. Au fil des ans, ce programme s'est avéré très efficace pour nous.

Dans ces conditions, les médecins de famille deviennent «plus mobiles», selon un médecin à la retraite. (Photo d'archives) Photo : Shutterstock / funnyangel

La responsabilité devrait incomber à la province, selon un professeur

La répartition des médecins dans la province est liée au statut socio-économique. En d'autres mots, les municipalités les plus pauvres sont plus susceptibles de souffrir d'une pénurie de médecins que les plus riches.

Selon le professeur en ressources humaines dans le domaine de la santé à l'Université McMaster, Arthur Sweetman, les incitations financières directes accordées aux médecins par les municipalités ne peuvent qu'aggraver cette réalité.

Bien que M. Sweetman ne reproche pas aux politiciens locaux d'utiliser les ressources dont ils disposent, il estime qu'un problème plus large se pose lorsque certaines municipalités n'ont pas les moyens d'offrir des incitations financières attrayantes.

Je ne pense pas que ce soit la façon dont nous devrions envisager le système de santé publique au Canada. La province devrait s'en occuper d'une manière équitable et non en fonction de l'assiette fiscale d'un secteur en particulier.

L'Ontario administre actuellement trois programmes destinés à redistribuer les médecins dans les régions mal desservies, y compris des paiements pouvant aller jusqu'à 117 600 $ sur quatre ans, en fonction de l'éloignement de la communauté.

Par courriel, un porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré que la province est à la pointe du pays en ce qui concerne l'accès à un médecin de famille ou à un prestataire de soins de santé primaires.

Nous avons lancé la plus grande expansion d'une école de médecine en Ontario depuis plus d'une décennie , a écrit le porte-parole. Du même coup, la province a aussi vanté ses efforts pour permettre aux médecins formés à l'étranger d'exercer plus facilement en Ontario.

Des communautés désespérées , selon un médecin

Mais ces offres provinciales sont plutôt dérisoires en comparaison avec ce que les communautés plus riches peuvent proposer, selon Peter Englert, médecin retraité et représentant ontarien de la Société de la médecine rurale du Canada.

Selon lui, les primes provinciales accordées aux médecins exerçant dans les zones rurales n'ont pas augmenté depuis des décennies, ce qui rend les communautés désespérées .

C'est une situation épouvantable.

Les incitations financières locales ne sont pas nouvelles, a précisé Peter Englert. Selon lui, c'est plutôt la pénurie de médecins et les politiques provinciales qui rendent la rentabilité des cabinets ruraux plus difficile qui augmentent la compétitivité.

Dans ces conditions, les médecins de famille deviennent plus mobiles , a-t-il expliqué.

Vous êtes là pendant un certain temps et puis, vous savez, une autre communauté offre une bien meilleure offre, et vous partez. On ne peut pas reprocher aux gens d'accepter un meilleur emploi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Peter Englert est le représentant de l'Ontario à la Société de la médecine rurale du Canada. Photo : gracieuseté Peter Englert

L'augmentation des incitations provinciales serait une belle petite carotte , mais cela ne résoudra pas le problème, selon lui.

Vous êtes sur un pied d'égalité avec les grandes communautés et les grandes villes. Ce qui est très difficile pour les zones rurales.

Dans la circonscription de Quinte West, Jim Harrison a mentionné qu'il se heurtait souvent à des villes voisines aux poches plus profondes qui offraient leurs propres primes.

Si nous devons ajuster certains de nos prix pour les attirer, c'est quelque chose que nous envisagerons certainement , a-t-il admis.