Violent incendie à Sainte-Martine

Parmi les trois bâtiments en proie aux flammes figurent des locaux d'une entreprise de fabrication d'armoires de cuisine et un immeuble à logements. Un des immeubles s'est effondré.

Les locataires ont été évacués et il n'y a pas de blessé.

D'après le directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Martine, Sylvain Dubuc, le feu est désormais maîtrisé, même si les flammes étaient toujours actives à 6 h. Une soixantaine de pompiers étaient sur place à ce moment-ci.

« Les flammes sont à l'intérieur et les murs sont encore debout. Donc on va prendre l'échelle aérienne et on va pouvoir arroser à l'intérieur [...] Il n'y a plus de propagation, tout est sous contrôle, mais il y a encore de la flamme. »