De la couleur pour redonner vie au vieux Bytown

Le jour, il travaille pour le centre de régulation de la circulation de la Ville, où il supervise l'atelier de signalisation.

Dans ses temps libres, il est l'artiste graphique de Damn Fine Prints Canada, qui se spécialise dans l'impression d'œuvres d'art de style touristique rétro représentant des scènes emblématiques de tout le pays.

« Je peux presque me promener dans Ottawa et imaginer comment c'était autrefois. » — Une citation de Michael Moir

Originaire d'Edmonton, Michael Moir affirme qu'il y a quelque chose dans l'ancienne Bytown qui attire sa curiosité.

J'aime l'histoire, et celle d'Ottawa en particulier , dit-il. J'aime vraiment toute l'architecture de la ville, j'aime les vieux panneaux de signalisation, j'aime découvrir toutes les choses qui n'existent plus à Ottawa.

Il est particulièrement fasciné par les photos en noir et blanc qui apparaissent sur des pages Facebook telles que Old Ottawa et Bytown Pics. Il en a trouvé d'autres en consultant Archives Canada, les archives de la Ville et les collections des photographes locaux renommés James Ballantyne et William James Topley.

Un retour d'expérience positif

En utilisant certaines des compétences qu'il a acquises dans le cadre de son travail, et armé d'un iPad, d'un Apple Pencil et de l'application d'art numérique Procreate, M. Moir a commencé à ajouter des touches de couleur à ses vieilles photos préférées. Lorsqu'il les a partagées en ligne, les réactions ont été extrêmement positives.

Cela me fait vraiment plaisir que les gens apprécient ce travail et la colorisation , explique-t-il. Les gens disent - et je pense la même chose - que cela leur donne vie, que cela les rend beaucoup plus réelles et actuelles.

Pour M. Moir, un élément clé du processus est la recherche qu'il effectue pour s'assurer qu'il a choisi les bonnes teintes pour les enseignes, les vêtements, les véhicules et la maçonnerie que l'on voit sur les vieilles photos.

Bien qu'il s'efforce de respecter l'exactitude historique, il lui arrive parfois de devoir imaginer ce qu’était la réalité.

C'est parfois un peu frustrant , reconnaît M. Moir. Je veux juste faire quelque chose d'agréable à regarder.

Lorsqu'il y parvient, il pense que les photos colorisées peuvent aider les gens à voir notre histoire commune sous un nouvel angle.

Michael Moir est l'artiste graphique à l'origine de Damn Fine Prints Canada, qui se spécialise dans les affiches touristiques anciennes comme celle-ci. Photo : Gracieuseté Michael Moir

J'aime vraiment faire ça pour que les gens puissent apprécier la photo d'une manière différente , dit-il. Je peux presque me promener dans Ottawa et imaginer comment c'était autrefois.

M. Moir a récemment partagé plusieurs exemples de ses photos restaurées avec CBC News.

Un train royal

Âgée de 126 ans, la première photographie d'époque que M. Moir a colorisée et partagée en ligne est également la plus ancienne. Photo : Gracieuseté Michael Moir

Âgée de 126 ans, la première photographie d'époque que M. Moir a colorisée et partagée en ligne est également la plus ancienne.

Elle représente les bureaux de la compagnie de chemin de fer du Canadien Atlantique à l'angle des rues Sparks et Elgin, décorés pour célébrer le jubilé de diamant de la reine Victoria en 1897.

J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il s'agit de tous les bâtiments qui ont disparu à l'endroit où se trouve aujourd'hui le monument aux morts , a fait remarquer M. Moir.

Certains de ses choix de couleurs étaient évidents - le rouge, blanc et bleu de l'Union Jack, par exemple - tandis que d'autres, comme la toile de fond violette, nécessitaient une supposition éclairée.

Selon un témoignage, le jeu de lumière clignotait pour donner l'impression d'un drapeau flottant. Cela aurait été considéré comme un véritable spectacle à l'époque, tout comme la présence d'un photographe - comme en témoignent les jeunes qui se tiennent sur le trottoir devant le bâtiment, dont plusieurs fixent l'appareil photo.

C'était un paysage de rue vraiment intéressant pour voir comment était la vie à Ottawa il y a plus de 100 ans , juge M. Moir.

Vous avez du lait?

Cette photo, datée d'août 1959, est probablement une photo promotionnelle de la laiterie Clark, une entreprise locale jusqu'en 1974. Photo : Gracieuseté Michael Moir

Cette photo, datée d'août 1959, est probablement une photo promotionnelle de la laiterie Clark, une entreprise locale jusqu'en 1974. La marque Clark a finalement été retirée en 1981 et est devenue Neilson.

On y voit un laitier de Clark remettre une brique de lait à une femme sur le trottoir d'une banlieue à l'aspect agréable.

Grâce à ses recherches, M. Moir a pu déterminer que le camion Clark était très certainement rouge vif. La tenue de la femme posant un plus grand défi, M. Moir a recherché en ligne des modèles de jupes rétro similaires et a opté pour le vert olive.

Il n'a pas encore déterminé l'emplacement exact où a été prise cette photo, mais comme la route n'est pas asphaltée, M. Moir pense qu'à l'époque, le quartier venait tout juste d'être construit.

C'est quelque chose dont les résidents du secteur se souviendraient probablement s'ils étaient assez âgés , dit-il. C'était une petite scène amusante.

Signes de l'époque

Cette photo montre un dépanneur à l'angle de la rue Bank et de l'avenue Glen dans le vieil Ottawa Sud, probablement dans les années 1940. Photo : Gracieuseté Michael Moir

Cette photo montre un dépanneur à l'angle de la rue Bank et de l'avenue Glen dans le vieil Ottawa Sud, probablement dans les années 1940.

Cette photo a tout de suite attiré mon attention. Elle avait besoin d'être colorée. Il y a tellement d'enseignes à cet endroit, et je trouve ça très intéressant , raconte M. Moir.

Pour obtenir les bonnes couleurs sur les panneaux Pure Spring et British Consols, M. Moir a recherché des images d'antiquités de la même époque. Le panneau des glaces a été plus délicat à trouver, mais la teinte de la photo originale en noir et blanc suggérait qu'il s'agissait d'un bleu.

De même, M. Moir a trouvé des images de la même voiture garée sur le trottoir et a découvert qu'elle aussi était disponible dans un bleu franc à l'époque.

Les gens ont vraiment aimé cette photo lorsqu'ils l'ont vue sur Facebook , dit-il.

De temps en temps, il arrive que quelqu'un lui signale qu'il s'est trompé de couleur. S'il peut confirmer l'erreur, il effectue le changement.

Je ne suis pas historien , précise-t-il. Cela ne me pose aucun problème.

Disparu, mais pas oublié

Cette photo, probablement prise dans les années 1920, montre la rue Elgin en direction du nord, l'avenue Laurier traversant le cadre au premier plan. Photo : Gracieuseté Michael Moir

J'aime tellement cette photo! lance M. Moir à propos de son dernier exemple.

La photo, probablement prise dans les années 1920, montre la rue Elgin en direction du nord, l'avenue Laurier traversant le cadre au premier plan.

À l'exception de la flèche du Château Laurier qui dépasse des toits, aucun des bâtiments de la photo - l'ancienne église Knox, l'ancien hôtel de ville, les appartements sur la droite - n’a survécu aujourd’hui.

Pour obtenir la teinte exacte des briques, M. Moir a trouvé des immeubles d'habitation similaires encore debout à Montréal et en a copié les couleurs. Pour les flèches et les coupoles des autres bâtiments, il a étudié de vieilles cartes postales de l'époque, teintées à la main.

M. Moir aime particulièrement les détails de cette photo, notamment les personnes qui attendent de monter à bord d'un tramway rouge de l’Ottawa Electric Railway Company, et l'enseigne annonçant R.M Perkins, Dispensing Druggist - Graduate Druggists Only Employed (R.M Perkins, pharmacien ambulant - seuls les pharmaciens diplômés sont employés).