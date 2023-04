Plongée en cage avec requins blancs bientôt une attraction en N.-É.

La compagnie, Atlantic Shark Expeditions, organisera des voyages quotidiens depuis la marina de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, à l'extérieur de Liverpool, du 1er août à la fin octobre.

Les clients paieront 395 $ chacun pour faire des excursions d'une journée et pourront choisir d'observer les requins du pont du bateau ou dans une cage, où ils porteront une combinaison de plongée et utiliseront un tuba.

« La Nouvelle-Écosse est connue comme le terrain de jeu océanique du Canada. J'espère vraiment que les gens profiteront de ce terrain de jeu océanique. » — Une citation de Neil Hammerschlag, biologiste Atlantic Shark Expeditions

Neil Hammerschlag est à la tête de la compagnie. C’est un biologiste marin qui a étudié les requins pendant plus de 25 ans en Afrique du Sud, aux îles Galapagos, aux Bahamas et en Floride.

Je suis vraiment excité , dit-il. J'espère que les Néo-Écossais soutiendront ce projet et seront vraiment excités et fiers des requins que nous avons ici.

Neil Hammerschlag est le propriétaire d'Atlantic Shark Expeditions et il étudie les requins depuis plus de 25 ans. Photo : Radio-Canada / Frances Willick

Les grands requins blancs sont connus pour visiter les eaux au large de la Nouvelle-Écosse, et les efforts de marquage des dernières années ont attiré davantage l'attention sur leur présence.

En plus d’attirer les touristes, Neil Hammerschlag compte utiliser les expéditions pour étudier l’influence de l'activité humaine sur les grands requins blancs et pour en savoir plus sur l'évolution de leur population.

Il prévoit marquer des requins, constituer une base de données d'identification, faire des biopsies pour des études d'écotoxicologie et réaliser des échographies sur les animaux pendant qu'ils nagent.

Nous essayons vraiment de résoudre les mystères des requins blancs au large de la Nouvelle-Écosse , dit-il. Dans l’ensemble, ils sont en voie de disparition et ça pourrait être comme un bastion restant pour ces animaux.

Le personnel utilisera des appâts pour attirer les requins suffisamment près du bateau, mais ce ne sera pas des seaux remplis de sang, mais plutôt des morceaux d'appâts, comme des têtes de thon.

Surfeurs inquiets

L’idée ne plaît pas à tout le monde. Walter Flower surfe dans les eaux de la Nouvelle-Écosse depuis plus de 30 ans et il est propriétaire du magasin South Shore Surf and Board près de Lunenburg depuis environ 20 ans.

Walter Flower est un surfeur passionné et le propriétaire du magasin South Shore Surf and Board à l'extérieur de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Il dirige aussi une entreprise d'observation des baleines et travaille avec des chercheurs sur les requins depuis quelques années.

Il rapporte que les surfeurs sont préoccupés par le plan de l'entreprise.

Le fait que les requins associent la nourriture à la présence humaine, je ne pense pas que ce soit une bonne chose , dit-il.

« Comme on dit, ne nourrissez pas les ours, si vous ne voulez pas avoir de problèmes avec eux! » — Une citation de Walter Flower, surfer

Walter Flower dit que des centaines de surfeurs fréquentent les eaux de la région, et beaucoup se demandent comment le plan pourrait les affecter.

Nous sommes les personnes les plus à risque. Nous ressemblons à un phoque blessé là-bas dans l'eau.

Bill Flower est un pêcheur commercial qui a utilisé cette cage pour aider les chercheurs à étudier les grands requins blancs. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Son frère, Bill Flower, est un pêcheur commercial diplômé en biologie marine qui utilise une cage pour aider les producteurs de documentaires et les chercheurs sur les requins.

Lui aussi s'inquiète de la sécurité des surfeurs, mais également de la sécurité des touristes, qui doivent pouvoir entrer et sortir de la cage..

Ce n'est pas pour les âmes sensibles , dit-il. C'est sans danger pour les professionnels comme nous, mais risqué pour une personne inexpérimentée.

Assez loin au large

Neil Hammerschlag croit pourtant que les baigneurs et les surfeurs n'ont rien à craindre.

Nous n'allons pas opérer à proximité d'endroits où il y a quelqu'un dans l'eau , dit-il, ajoutant que les bateaux seront à au moins 4,8 km au large.

Il dit que des recherches menées en Afrique du Sud et en Australie ont montré que les opérations de plongée en cage, y compris celles qui utilisent des appâts, n'influencent pas le comportement des requins de manière significative.