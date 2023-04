La convention collective de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) est échue depuis le 28 février 2021.

Dans un communiqué de presse, la FENB, et ses partenaires, l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) et la New Brunswick Teachers Association (NBTA) ont un message pour le ministère : Pas question de se faire passer un citron!

Le message a également été relayé par plusieurs enseignants dans les médias sociaux.

Le gouvernement vante les mérites d'une éducation de première classe pour ses élèves, tout en s’attendant à ce que les personnes enseignantes et les directions d’école acceptent une rémunération inférieure à la moyenne pour leurs années d'études, leur expérience et leur niveau d’expertise. Il est temps que le gouvernement investisse dans le personnel enseignant, dont le but est d'éduquer et de soutenir les enfants et la jeunesse , déclare Connie Keating, coprésidente de la FENB, dans un communiqué.

Selon le syndicat, l'augmentation salariale de 1 % par année depuis 10 ans est loin de suffire en raison de l'inflation.

Le syndicat réclame de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour affronter la pénurie de main-d'oeuvre qui afflige le secteur de l'éducation.