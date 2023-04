Winnipeg se prépare à de potentielles inondations, un sac de sable à la fois

Gino Mallari explique que c'est la première fois, en tant que propriétaire récent d’une nouvelle maison, qu'il assiste à la fonte de la neige au printemps. Il est venu lundi récupérer du sable. Il y a une grande piscine dans notre ruelle et j'ai peur que cela arrive jusqu’au garage. Alors j'espère, vous savez, empêcher l'eau de pénétrer dans mon jardin.

De son côté, Carl Bacasmas s’inquiète lui aussi d’une inondation potentielle. Pour le moment, il pense n’avoir besoin que d’un seul voyage pour des sacs de sable, mais cela dépendra de la rapidité avec laquelle la neige fond.

Le mois dernier, le Centre de prévisions hydrologiques du Manitoba a changé le statut du risque d'inondation pour la rivière Rouge de « modéré » à « majeur », à cause des fortes tempêtes de neige des dernières semaines aux États-Unis.

Dans un courriel lundi, un porte-parole du gouvernement provincial a déclaré que le Manitoba met à jour ses projections en fonction des chutes de neige les plus récentes et des conditions de fonte actuelles.

200 000 sacs de sable à Fargo

Aux États-Unis, les autorités disent craindre qu'une fonte tardive n'affecte les prévisions d'inondation, ce qui affecterait également la situation chez le voisin manitobain.

Amanda Lee, hydrologue pour le le service météorologique des États-Unis, le National Weather Service, à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, a déclaré qu'à cette période de l'année, la fonte des neiges est généralement déjà terminée au sud de la frontière. Plus nous avançons en avril et en mai, plus les risques de pluie, ou même de tempêtes augmentent simplement en raison de la période de l'année.

Le National Weather Service a déclaré s’attendre à ce que de nombreux endroits le long de la rivière Rouge passent à un statut de risque d’inondation « majeur ».

À Fargo, toujours dans le Dakota du Nord, le maire Tim Mahoney a demandé à ses administrés d’aider à fabriquer environ 200 000 sacs de sable au cours de la semaine à venir afin de s'assurer que la zone est prête pour toute inondation éventuelle. La majeure partie de ces sacs, 115 000, sont destinés au comté, tandis que 80 000 seront destinés à la ville de Fargo et 5000 iront à la ville voisine de West Fargo.

Le maire pense que l’inondation à venir pourrait figurer dans le top 10 des inondations vécues par sa ville, et affirme que celle-ci doit être préparée.

Des digues circulaires qui devraient tenir, selon un professeur

Un professeur de génie civil de l’Université du Manitoba, Jay Doering, explique que le manteau neigeux, côté américain, est au-dessus de la normale. Étant donné que 85 % du bassin versant de la rivière Rouge se trouve de ce côté, ce qui s'y déroulera aura sûrement un effet sur la situation des inondations au Manitoba, précise-t-il.

Pour l’instant, Jay Doering ne pense pas que les prévisions du Manitoba publiées en mars changeront de manière significative. Ces dernières prévoient que la rivière devrait déborder de ses berges à plusieurs endroits, mais qu'elle ne devrait pas monter suffisamment pour menacer des communautés protégées par des digues circulaires.

Avec les informations de Brittany Greenslade et Marcy Markusa