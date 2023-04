Un mort et trois blessés dans un accident à Oshawa

Une personne est morte et trois autres sont blessées lors d’une collision entre deux véhicules lundi à Oshawa, en banlieue de Toronto, selon le Service de police régional de Durham.

L’accident est survenu sur la rue Simcoe Nord.

Une personne a été déclarée morte sur les lieux de la collision. Les trois autres ont été transportées par ambulance à l’hôpital, où leur état était stable.

Aucune information n’a été diffusée sur l’âge ou le sexe des victimes. Les policiers n’ont pas non plus divulgué d’information sur les causes de l’accident.

La rue Simcoe Nord a été fermée entre les routes Howden et Raglan pour leur permettre de mener leur enquête.