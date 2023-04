Islanders : Bo Horvat clarifie ses commentaires au sujet de Vancouver

À la suite de la victoire des Islanders à domicile face aux Flyers de Philadelphie, Bo Horvat a été questionné samedi sur l'atmosphère et l'énergie qui régnaient dans l'amphithéâtre : C'est incroyable! C'est bien mieux qu'à Vancouver, ça, je peux vous le dire.

Ce commentaire n'est pas passé inaperçu après que Bo Horvat eut disputé près de neuf saisons avec les Canucks et qu'il eut été leur capitaine avant d'être échangé aux Islanders vers la fin du mois de janvier. Bo Horvat a mentionné lundi qu'il ne s'attendait pas à ce genre de réaction, et il a ajouté que ces commentaires avaient été faits « dans le feu de l'action ».

Je ne voulais pas manquer de respect aux partisans des Canucks, à mes anciens coéquipiers ou encore à la ville de Vancouver , a dit Bo Horvat après la séance d'entraînement matinale des Islanders avant leur match face aux Capitals de Washington.

Je ne les visais pas directement. Les supporteurs des Islanders étaient exaltés, et j'étais excité de me retrouver dans une course aux séries éliminatoires, et ce n'était que l'un de ces moments où mes émotions ont pris le dessus, car j'étais tout simplement heureux de me retrouver dans cette situation-là.

Les Canucks n'ont pris part aux séries éliminatoires qu'à deux reprises pendant le séjour de Bo Horvat avec eux. Ils ont été éliminés dès le premier tour à sa saison recrue en 2014-15 et en 2020, lorsque le format éliminatoire a inclus 24 clubs.

Les Islanders ont acquis Bo Horvat dans l'espoir de retourner en séries éliminatoires après avoir raté la classique printanière l'an dernier, et il a totalisé 15 points en 28 matchs depuis son arrivée à Long Island.