La mère de Denise Duguay réside au CHSLD de Saint-Flavien depuis quatre ans et demi. À chacune de nos visites [mon frère et moi], on voyait qu’elle était très assoiffée , comme elle l’a relaté en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Cette impression s’est accentuée lorsque sa mère a contracté la Covid-19 l’an dernier, la poussant à agir. J’ai fait une demande à la nutritionniste, explique Mme Duguay, pour [que ma mère] soit évaluée. On nous a dit qu’il lui manquait un litre d'eau par jour. Normalement, ils doivent pendre 1500 millilitres d’eau, avec les jus, le bouillon, etc .

Ce déficit quotidien d’un litre d’eau et demi a poussé Denise Duguay à agir. Elle et sa sœur font partie du comité des résidents du CHSLD . Elles ont convaincu celui-ci d’ajouter un objectif supplémentaire à sa liste annuelle : faire boire les résidents trois fois par jour .

Dans les CHSLD de Chaudière-Appalaches, les résidents se voient offrir de l’eau neuf fois par jour, d’après Steve Deschênes, directeur adjoint au Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées-volet hébergement au CISSS de Chaudière-Appalaches.

On leur présente un verre d’eau lors des collations, des trois repas et de la prise de médicaments.

Un pichet comme rappel

Steve Deschênes explique que le CISSS devrait recevoir environ 2000 pichets d’eau dans les prochaines semaines. Pichets qui seront placés dans les chambres des 29 CHSLD de la région d’ici l’été, selon lui.

Ces pichets deviendront donc un rappel et un facilitant pour les employés , qui pourront servir de l’eau quand le besoin se fera sentir.

« On veut que les membres du personnel nomment l’eau formellement dans une collecte de besoins du résident à chaque fois qu’ils se présentent à la chambre. » — Une citation de Steve Deschênes, directeur adjoint au Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées-volet hébergement au CISSS de Chaudière-Appalaches

Il précise que chaque pichet sera préparé pour que l’eau ait la consistance requise pour chaque patient. Le fait d’offrir à boire sera aussi intégré à la routine du personnel.

Or, pour Denise Duguay, ce n’est pas suffisant, puisqu’il faut aussi s’assurer que les résidents la boivent. Elle explique aussi qu’il est fréquent d’avoir soif entre les repas ou d’avoir la bouffe sèche, quand on dort la bouche ouverte , par exemple.

Faire boire

Les démarches de Denise Duguay ont fonctionné pour le CHSLD où sa mère réside, mais elle a décidé de ne pas s'arrêter à cet établissement. Elle a donc mis sur pied Faire boire. Le projet a été instauré en quelques semaines en juillet 2022, avec la collaboration du coordonnateur du CHSLD de Saint-Flavien.

Des verres d’eau ont été achetés et le fait d'offrir à boire aux résidents a été intégré dans la routine du personnel.

D’après Denise Duguay, les bénéfices de cette mesure ont été significatifs. Elle relate avoir appris, lors d'une discussion avec le personnel de la résidence, que le fait de boire davantage aurait permis la réduction de la constipation et des plaies de pression chez les résidents.

C’est pourquoi elle se bat maintenant pour que son initiative soit étendue aux 28 autres CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches. Après deux discussions avec son PDG , Marco Bélanger, elle assure que la situation n’a pas progressé suffisamment.

Steve Deschênes confirme qu’ il y a eu une mesure d’effets bénéfiques au CHSLD de Saint-Flavien . Mais il affirme ne pas pouvoir relier ces effets au projet Faire boire, parce que ce n’est pas un protocole de recherche [...] inscrit dans une démarche structurée .

Il termine en disant que de toute façon, ce ne sont pas ces effets constatés au CHSLD de Saint-Flavien qui ont incité les dirigeants à adhérer au projet. Faire boire répond à la vision de services de qualité, conclut M. Deschênes.

avec collaboration avec Louis Garon, Marie-Christine Gagnon et les informations d'Alexandra Duval