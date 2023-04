Le Manitoba promet de construire rapidement 9 écoles avec le secteur privé

Le Manitoba promet d’éviter les problèmes rencontrés par d’autres provinces qui ont dû construire des écoles en partenariat avec le secteur privé. Certains se demandent néanmoins pourquoi les neuf futures écoles annoncées par le gouvernement ne peuvent pas être construites de manière traditionnelle et alertent sur un manque de détails dans le plan de la province.

Nous sommes très conscients de ces décisions, et je dirais même, des erreurs qui ont parfois été faites dans d'autres juridictions , a déclaré le ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, James Teitsma. « Nous ne voulons pas faire d'erreurs. »

Le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé le mois dernier un plan de construction de neuf écoles dans le cadre d'un modèle de partenariat public-privé, appelé le système P3.

Les neuf écoles doivent être attribuées à un seul entrepreneur qui sera responsable de l'entretien majeur, comme les toits et les systèmes de ventilation, jusqu'à 30 ans, ainsi que de la construction initiale.

Selon le ministre, cette approche économisera de l’argent et permettra une construction plus rapide des écoles que la manière traditionnelle, un facteur important dans les régions de Winnipeg et des environs où la population augmente rapidement.

Un seul entrepreneur pourra déplacer les ouvriers d’un site à un autre en fonction des besoins, a ajouté le ministre. Le fait d’avoir l'entrepreneur responsable de l’entretien l'encouragera à construire d’une meilleure manière les écoles, a-t-il ajouté. Bien que l'accord de 30 ans puisse ressembler à un bail, les écoles seront entièrement publiques, a promis James Teitsma.

À ce jour, la documentation concernant ce plan est mince. La semaine dernière, le gouvernement a lancé une demande de proposition à destination des consultants intéressés à devenir conseillers techniques sur le projet. Les contrats précisant les conditions pour les promoteurs privés n'ont pas été rédigés.

Cela inquiète l’opposition néo-démocrate. On nous a dit qu'ils régleraient les détails plus tard , a expliqué le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d'éducation, Nello Altomare.

Pour quelque chose d'aussi important qu'une école qui est un centre communautaire, nous ne pouvons pas régler les détails plus tard, nous en avons besoin maintenant.

Les écoles du système P3 ont suscité la controverse dans d’autres provinces, en partie car les promoteurs privés peuvent parfois décider des conditions d’utilisation des écoles.

En Saskatchewan, en 2017, le personnel de quelques écoles P3 n’était pas autorisé à ouvrir les fenêtres pendant la première année de fonctionnement des écoles. En Nouvelle-Écosse, dans les années 1990, certains promoteurs d'écoles P3 ont limité l'accès aux bâtiments après les heures de travail pour les groupes sportifs et communautaires.

James Teitsma assure qu’il compte écrire les contrats de manière à ce que l'accès aux écoles soit entièrement protégé et que les coûts soient maîtrisés. Il promet également de s'assurer que les restrictions sur ce qui est autorisé à l'intérieur des bâtiments soient minimes, mais admet qu'il pourrait y en avoir.

