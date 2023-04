Les pannes n’ont pas épargné les résidences pour personnes âgées

Au pic de la crise, la société d’État avait pourtant affirmé que les RPA, ainsi que les hôpitaux et les CHSLD , seraient rebranchés de façon prioritaire par rapport au reste du réseau. Ce n’a toutefois pas été le cas dans certaines résidences, dont le Manoir d’Outremont, qui a été privé de courant de mercredi à samedi.

C’était la folie , affirme Frantz André, dont la mère de 93 ans réside au Manoir d’Outremont depuis plusieurs années. Personne ne savait quoi faire parce qu’aucun protocole d’urgence n'a été développé. [...] Il a fallu que j’intervienne pour demander au personnel d'aller chercher des boissons chaudes, car la température dans les appartements [avait baissé], les gens avaient besoin de chaleur , explique-t-il.

Frédéric Soucy, président de Cogir, qui gère le Manoir d’Outremont, conteste toutefois ces propos et affirme qu’une génératrice d’appoint a toujours été fonctionnelle , sauf pendant six heures, le vendredi de 8 h à 14 h.

La génératrice, qui fonctionne au diesel, dessert un ascenseur et toutes les lumières d’urgence du bâtiment , explique M. Soucy.

C’est une génératrice d’urgence, donc elle dure jusqu’à 48 heures. Après 12 heures [de panne], on a appelé notre fournisseur pour être sûrs de ne pas manquer de diesel, mais malheureusement, nos fournisseurs [...] étaient pris dans d’autres endroits. On a été nous-mêmes chercher du diesel dans les stations-service , ajoute-t-il.

Hydro-Québec, de son côté, affirme avoir rapidement déployé ses services pour rebrancher les RPA affectées par les pannes. Mais selon la porte-parole de la société d’État, Lynn Saint-Laurent, il apparaît que certaines résidences n’étaient pas inscrites sur la liste de la sécurité civile .

« On va s’assurer que la coordination de notre côté est optimale et que les RPA qui doivent être priorisées sont bel et bien inscrites sur le registre de la société civile. »