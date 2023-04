L’appel d’offres lancé pour le réaménagement du coeur du village de Petit-Saguenay

Sans dévoiler de montant dans l’attente d’une annonce officielle, le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, affirme qu’il s’agirait du plus important investissement depuis de nombreuses années.

On veut vraiment changer le visage du cœur du village de Petit-Saguenay, puis c'est à toutes fins pratiques le plus gros investissement en infrastructures publiques depuis des décennies à Petit-Saguenay. Ça va vraiment avoir un impact majeur , a déclaré Philôme La France en entrevue lundi.

Cette esquisse disponible sur le site Internet de Petit-Saguenay présente le parc qui serait situé sur la rive ouest de la rivière Petit Saguenay. Photo : Gracieuseté de Petit-Saguenay

Le projet vise à ajouter des infrastructures le long de la route 170 pour accueillir les visiteurs et servir aussi les intérêts des Saguenois. Il y aura notamment des aménagements pour ralentir la circulation, avec plantation de verdure, des trottoirs, des places publiques ainsi que des stationnements qui seront ajoutés.

La pièce maîtresse sera un nouveau parc sur la rue Eugène-Morin, de l’autre côté de la rivière Petit Saguenay par rapport à la route 170.

Tout ça est relié à un parc qu'on aménage sur la rue Eugène-Morin et avec une passerelle entre les deux sections du projet qui enjambe la rivière et qui nous mène dans un parc où il y a des infrastructures pour les familles. Donc on a une place publique couverte, on a des terrains de pétanque éclairés et un bloc sanitaire, et avec le clou de tout ça, des jeux d'eau en plein milieu , a élaboré le maire.

Philôme La France est maire de Petit-Saguenay depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Le projet résulte d’un processus de consultation. Il sera annoncé officiellement prochainement.

On a essentiellement attaché le financement nécessaire pour le projet, avec des participations des deux paliers de gouvernement supérieurs et on attend encore quelques réponses pour essayer de maximiser la participation des autres gouvernements à notre projet. Mais c'est certain qu'on a tout en main pour pouvoir réaliser le projet , a assuré Philôme La France.

L'appel d'offres se terminera le 28 avril.

Règlement d'emprunt abrogé

Par ailleurs, le maire a confirmé que le règlement d’emprunt qui visait à acquérir des terrains pour y construire une cinquantaine de résidences a été abrogé. Un nombre suffisant de citoyens avaient signé le registre le 14 mars pour s’opposer. Il a donc été décidé de ne pas aller en référendum.

Des discussions se poursuivent avec le propriétaire des terrains, Jean-Yves Côté, ainsi qu'avec les promoteurs pour trouver une façon de réaliser le projet en passant par la Municipalité, mais sans l’engager financièrement.

On est toujours en démarche avec M. Côté pour pouvoir faire une transaction de gré à gré. En parallèle à ça, on travaille également pour attacher des ententes avec des promoteurs qui vont pouvoir faire les projets de développement domiciliaire, donc pour avoir des garanties pour la population qui avait des craintes par rapport à l'endettement qui pourrait être occasionné par l'acquisition de ces lots-là. Donc ce qu'on veut faire ultimement, c'est que la municipalité n'ait rien à débourser pour l'acquisition de ces droits-là et que ce soit payé par des promoteurs qui vont faire des développements domiciliaires , a-t-il expliqué.

L’objectif du maire est de ne pas avoir à adopter un nouveau règlement d’emprunt.