Ottawa négocie avec Davie pour l’échéancier de livraison des nouveaux brise-glaces

Les responsables à Ottawa affirment que le calendrier dépendra des négociations avec le chantier naval de Lévis, qui a été officiellement ajouté la semaine dernière à la Stratégie nationale de construction navale prévoyant des contrats de plusieurs milliards de dollars.

L'âge des brise-glaces existants de la Garde côtière inquiète depuis un moment déjà et certains se demandent si les navires appelés à les remplacer arriveront à temps.

La vérificatrice générale, Karen Hogan, a souligné dans un rapport l'année dernière que la flotte, qui a déjà en moyenne plus de 40 ans, est de plus en plus sujette aux pannes et est coûteuse à entretenir.

Mme Hogan a conclu qu'il y avait peu de place pour des retards si Ottawa veut réellement maintenir ses capacités actuelles de déglaçage des cours d'eau, qui sont essentielles pour garder les voies navigables du Canada ouvertes au commerce et pour réapprovisionner les communautés nordiques.

Rob Huebert, professeur à l'Université de Calgary, affirme que la décision du gouvernement d'acheter trois brise-glaces d'occasion à Davie donnera un peu de répit, mais il rappelle que la construction de nouveaux brise-glaces prend du temps – même sans la complication supplémentaire des négociations avec le chantier naval.