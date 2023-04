Verglas : des complications pour les producteurs de sirop d’érable de l’Outaouais

Depuis un an, une tempête n'attend pas l'autre pour les acériculteurs comme Mario Beauregard. Après le derecho en mai et une importante tempête de neige en décembre, voilà que le verglas vient encore perturber ses activités.

Ça a été bien du trouble , confie-t-il à la caméra, en riant.

La semaine dernière, les tuyaux endommagés qui servent à acheminer l'eau d'érable et d'autres dégâts ont empêché toute production pendant deux jours.

Mario Beauregard, propriétaire de la cabane à sucre Beauregard Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Comme la saison des sucres bat son plein, cette pause forcée a eu des conséquences. Selon M. Beauregard, il aurait perdu entre 3000 et 5000 $.

« On essaie de sauver la saison dans les trois ou quatre prochains jours-là. » — Une citation de Mario Beauregard, propriétaire de la cabane à sucre Beauregard

La chaleur s'en vient, puis on sait que si ça gèle plus la nuit, la saison va être compromise , complète-t-il.

Les tempêtes comme celle de la semaine dernière forcent les producteurs acéricoles à s'adapter très rapidement. À la Sucrerie du terroir, à Val-des-Monts, il a fallu trouver un plan B très rapidement, pour poursuivre les activités et limiter les pertes.

Dès le début de la panne d'électricité, des génératrices ont été installées en moins de 24 h.

C'est la plus grosse fin de semaine de l'année pour nous, Pâques , insiste le copropriétaire de la cabane à sucre, Olivier Collins. On avait toute la nourriture de prête, les employés, les réservations. On ne pouvait pas mettre une croix là-dessus.

Pâques, c'est plus de 2000 clients en quatre jours. Il a donc fallu faire preuve de créativité et de rapidité pour sauver un week-end qui vaut son pesant d'or, fait valoir le copropriétaire.

À l'exception d'un arrêt de service en journée jeudi, l'établissement a pu accueillir des clients au maximum de sa capacité. Mais le repas a été servi à la chandelle.

On n'a pas eu de pertes , confirme M. Collins. On a branché notre chambre froide, on avait une génératrice. C'était notre priorité, la première chose qu'on a branchée, c'était la chambre froide.

Plus d'intempéries à prévoir

Les changements climatiques touchent tout le monde et les acériculteurs n'y échappent pas. Tous ceux que Radio-Canada a rencontré lundi, ils anticipent que l'expérience traditionnelle de la cabane à sucre change, probablement, dans les prochaines années.

Si ça continue à nous donner des problèmes comme ça, c'est sûr qu'un moment donné, on va peut-être abandonner , explique M. Beauregard.

On s'est dit qu'on veut être prêts si ça arrive encore , explique M. Collins. On dirait qu'il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques, du vent, des tempêtes de verglas.

Avec les informations de Patrick Foucault