Une nouvelle station consacrée à la musique d’artistes LGBTQ+ entre en ondes en Ontario

Une nouvelle station de radio a été lancée à North Bay, dans le Nord de Ontario, dans le but de présenter la musique des artistes canadiens de la communauté LGBTQ+.

Fierté North Bay s’est associé à Pride World Media et Pride Radio UK pour créer Pride Radio Canada.

Le directeur des communications de Fierté North Bay et directeur général de Pride Radio Canada, Jason Maclennan, raconte que les travaux de lancement de la station au Canada ont commencé il y a environ deux ans.

M. Maclennan affirme que de nombreux médias passaient à côté des artistes de la communauté LGBTQ+ .

Nous allons toujours laisser une place à Lady Gaga et à toutes ces grandes icônes mondiales de la communauté LGBTQ , affirme-t-il.

Le directeur des communications de Fierté North Bay et directeur général de Pride Radio, Canada Jason Maclennan (Photo d'archives) Photo : CBC / Nicole Martin

Mais nous avons l'occasion de présenter des artistes canadiens comme Quanah Style, de Vancouver, une personne transgenre bispirituelle, ou encore Danny Diamond de Toronto , explique-t-il.

Cela a permis de combler une lacune que beaucoup de gens ne voyaient pas , ajoute-t-il.

De nombreux artistes de notre communauté nous ont fait savoir qu'ils avaient du mal à obtenir du temps d'antenne à la radio , explique-t-il.

M. Maclennan affirme que plusieurs d’entre eux ont signé avec une maison de disques, mais pour une raison ou une autre, ils n'étaient pas pris en compte , dit-il.

North Bay rejoint un réseau mondial

La station a lancé ses activités en février. M. Maclennan affirme que celle-ci diffuse de la musique, qu'elle teste son équipement et se prépare à ajouter des émissions.

Une nouvelle émission est en processus de développement et va s’intituler Three and A Half Queens.

Il s'agit en fait de trois drag-queens et d'un artiste non binaire qui se sont réunis pour donner des conseils sur la vie , explique-t-il.

Ce ne sont pas des professionnels. Elles donnent simplement des conseils fondés sur leur propre expérience de vie et permettent aux gens de demander des conseils sur les relations , ajoute-t-il.

Peter Darrant, PDG de Pride World Media et de Pride Radio UK, affirme que sa station compte plus d'un million d'auditeurs dans le nord-est de l'Angleterre.

Grâce à diverses plateformes en ligne, nous avons 137 pays branchés au réseau, avec des auditeurs dans 37 des 73 pays où il est illégal d'être LGBTQ+ , indique-t-il.

Lorsque Jason nous a parlé du Canada, nous avons vu un partenariat solide, comprenant l'importance de promouvoir nos stations et d'étendre notre marque, parce que nous sommes pour la communauté, par la communauté , ajoute-t-il.

M. Maclennan affirme qu'il était impatient d'offrir le service à North Bay et ailleurs au pays.

C'est juste une option : nous voulons juste que les gens aient cette possibilité et qu'ils puissent entendre de nouvelles choses d'une communauté qui a tant de talent et autant de choses à offrir. Compte tenu de la haine que notre communauté a reçue, ceci semble être quelque chose de positif , ajoute-t-il.

Avec les informations de Bridget Yard de CBC