Des organisateurs du Tournoi des Premières Nations déçus par la Ville de Trois-Rivières

Une centaine d’équipes participent au Tournoi des Premières Nations, mis sur pied par un comité organisateur de Manawan. Ce sont donc plusieurs centaines de personnes provenant de communautés autochtones de partout au Québec qui se sont réunies de jeudi à dimanche à Trois-Rivières.

Malgré le nombre important de participants, Paul-Émile Ottawa, un membre du comité organisateur du Tournoi, dit ne pas avoir été bien accueilli. Un fonctionnaire de la Ville lui aurait dit que l'économie de Trois-Rivières n’avait pas besoin de cet événement sportif.

« Nous avons été très déçus de l'attitude de ce haut représentant de la Ville, parce que ça a été ni plus ni moins une invitation à faire notre tournoi ailleurs, alors qu'on est dans une période de réconciliation et d'inclusion. »

Les organisateurs déplorent la situation alors que le tournoi de hockey se déroule sous le thème de la réconciliation. En ce sens, cette année, les équipes pouvaient intégrer un joueur allochtone.

M. Ottawa affirme même avoir embauché une firme externe pour évaluer l’ampleur de l’impact économique du tournoi sur la Ville de Trois-Rivières.

Selon le conseiller municipal du district des Carrefours, René Martin, l’impact économique positif du tournoi dans la ville est pourtant sans contredit.

M. Martin dit s’être renseigné auprès d’Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières et de la direction des loisirs de la Ville, qui confirment tous deux que l’événement sportif crée des retombées économiques importantes pour la ville.

Selon M. Martin, il pourrait s’agir d’un malentendu entre la Ville et le comité organisateur, étant donné que d’autres événements sont également en cours. Mais selon lui, il demeure tout de même qu’un employé de la Ville n’est pas apte à avancer de tels propos.

« On aura le tournoi des policiers, la Coupe Chevrolet va être dans notre coin l'an prochain, alors peut-être que c'est un enjeu d'espace, mais de dire qu'ils n’ont pas de bonnes retombées économiques [est erroné]. On est très contents de ce qu'ils ont fait ici cette fin de semaine, on les a vus partout, donc je suis vraiment surpris. »