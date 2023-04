Avis de débit élevé et pluies fortes dans le sud de la Colombie-Britannique

Des prévisionnistes mettent en garde contre de possibles crues des ruisseaux et des rivières alors que de fortes pluies balayent le sud de la Colombie-Britannique. Des avis de débit élevé ont été publiés pour l'île de Vancouver, la côte sud et le sud de l'Intérieur, car une possible montée rapide des cours d'eau présente un risque pour la sécurité publique.

Environnement Canada explique qu'un système frontal du Pacifique s'est abattu sur l'île de Vancouver et la côte sud au cours du week-end, apportant jusqu'à 90 millimètres à Haida Gwaii et plus de 80 millimètres sur l'île Saturna.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique indique que les ruisseaux et les rivières de l'île de Vancouver, du sud-ouest de la province, de la vallée du Fraser et de la baie Howe devraient monter jusqu'à lundi avec d'éventuelles inondations localisées.

Environnement Canada avertit les résidents du sud-est de la Colombie-Britannique, de la région de Boundary aux régions de West et East Kootenay, de s'attendre jusqu'à 50 millimètres de pluie avant une diminution mardi.

Les ruisseaux et les rivières, plus petits et à faible altitude, sont les plus à risque d'inondations soudaines en raison de l'enneigement, explique le Centre de prévision des régimes fluviaux. « Ces événements de pluie sur neige sont très incertains en fonction du total de précipitations, de la fonte du manteau neigeux et de la fluctuation du niveau de congélation. »

Avec les informations de La Presse canadienne