La station de ski Le Petit Chamonix fête ses 60 ans d’activité à Matapédia

Vendredi dernier a eu lieu la dernière activité de la saison de la station de ski Le Petit Chamonix à Matapédia. La station célébrait cette année son 60 e anniversaire avec une foule d’événements familiaux et communautaires.

La directrice des opérations du Petit Chamonix, Mélissa Anctil, est satisfaite de cette 60e saison qui s’est déroulée sous le thème Ski va s’en raconter des souvenirs .

« C’est une histoire de famille, Le Petit Chamonix. Souvent, les gens qui viennent ont appris à skier ici, leurs enfants ont appris à skier ici, et maintenant, leurs petits-enfants viennent skier sur place. » — Une citation de Mélissa Anctil, directrice des opérations du Petit Chamonix

Depuis son ouverture en 1962, il est aussi devenu un endroit très fréquenté par les Matapédiens pendant les mois de la saison froide. Le petit Chamonix, c’est la place où on va déjeuner, c’est l’endroit où on prend des nouvelles de notre monde, c’est l'endroit où les ados se retrouvent, où les jeunes familles viennent s'initier , explique la directrice des opérations.

Bien plus qu’une station de ski, Le Petit Chamonix devient chaque hiver le poumon et le cœur de la petite communauté gaspésienne, ajoute-t-elle.

La municipalité de Matapédia aimerait apporter des améliorations à la station pour qu’elle soit ouverte à l’année. Ce n'est pas toujours évident. On n'a pas un gros bassin de population et il y a beaucoup de concurrence autour , reconnaît Mélissa Anctil.

Mélissa Anctil explique que l'attachement des Matapédiens envers leur centre de ski est fort depuis maintenant six décennies. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La direction du Petit Chamonix souhaite tout de même augmenter le nombre d’activités et d’événements sur le site en dehors de la saison hivernale.

On veut inviter plus de groupes de musiques, faire des partys, des projections au printemps pour la pêche, des choses comme ça. On veut vraiment l’utiliser pour le rentabiliser à l’année , ajoute la directrice des opérations.

Le Centre de ski Le Petit Chamonix est le seul centre de ski de la MRC Avignon et le premier à avoir ouvert ses portes dans la Matapédia.

Au fil des ans, il a attiré bien des amateurs de glisse de la Gaspésie, mais aussi du Nouveau-Brunswick et des États-Unis.