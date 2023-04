Tragédie ferroviaire : une série documentaire présentée aux Méganticois

Ce sont des thèmes difficiles, on le sait, parce qu’on l’a vécu à distance il y a 10 ans en regardant notre petit écran , explique le réalisateur, Philippe Falardeau au micro de Par ici l’info.

L’idée de ce projet lui est venue alors qu’il conduisait sa fille à la garderie à bicyclette. Je longeais une voie ferrée où je voyais souvent des citernes et la proximité de celles-ci m’inquiétait un peu. Ce dernier se rassurait alors en se disant que les autorités ont dû resserrer la sécurité après la tragédie.

C’est après la lecture du livre d’Anne-Marie Saint-Cerny qu’il s’est intéressé au sujet autrement. J’ai réalisé que je tenais pour acquises des choses qui n’étaient pas vraies et que pas grand-chose n'avait changé donc une certaine colère a monté.

Le réalisateur explique avoir rassemblé des pièces de puzzle qui avaient été éparpillées au fil des ans afin d’avoir un portrait de la situation aujourd’hui.

D’un ingénieur de locomotive, aux parents de victimes jusqu’à l’ancienne mairesse de la municipalité, Colette Roy-Laroche, Philippe Falardeau a été marqué par chacune des rencontres effectuées durant le processus. Le réalisateur s’est également entretenu avec le dirigeant de la compagnie responsable du désastre, Edward Burkhardt.

« Ils ont tous une charge, une émotivité et une sincérité qui m’ont bouleversé et qui m’ont forcé à vraiment prendre mon temps pour monter ça et essayer de trouver le juste équilibre entre la charge politique et la charge humaine. »