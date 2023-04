L’Est-du-Québec couronné lors des Championnats provinciaux de hockey féminin

Plusieurs équipes du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine sont sorties victorieuses des Championnats provinciaux de hockey mineur. La Coupe Chevrolet, anciennement appelée Coupe Dodge, s’est conclue dimanche dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.

Les joueuses des Cyclones du Bas-Saint-Laurent sont devenues les championnes dans le M13-AA. C’est la deuxième année de suite que les Cyclones l’emportent dans cette catégorie, se félicite la responsable du hockey féminin à Hockey Bas-Saint-Laurent, Chantale Thibeault.

Les Nord-Côtières, quant à elles, ont remporté le tournoi provincial dans la catégorie M11-B.

Les jeunes joueuses de l'équipe des Nord-Côtières, en décembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les équipes de la Gaspésie et des Îles ont gagné dans les catégories M13-A et M-18A. Le directeur général de Hockey Gaspésie–Les Îles, Gabriel Vallée, estime que le hockey féminin a fait de grands progrès dans la région dans les dernières années.

Dans les sept dernières années, on a participé à une demi-finale. Habituellement, on était éliminés en demi-finale ou en quarts de finale. On est vraiment satisfaits, on est très fiers de notre progression , raconte-t-il.

Dans les régions de l’Est-du-Québec, les équipes 100 % féminines sont souvent formées peu de temps avant le tournoi, à partir de joueuses qui évoluent habituellement dans des équipes mixtes.

Les jeunes hockeyeuses n’ont eu que quelques pratiques pour apprendre à se connaître avant de compétitionner pour la Coupe Chevrolet. Les résultats des Championnats provinciaux sont ainsi d’autant plus impressionnants, selon Chantale Thibeault.

Chantale Thibeault, responsable du hockey féminin à Hockey Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

« Si on m’avait dit mercredi avant de partir au tournoi que nos trois équipes se retrouveraient en finale, je ne sais pas si je l’aurais cru! » — Une citation de Gabriel Vallée, directeur général de Hockey Gaspésie–Les Îles

Du 13 au 16 avril, ce sera au tour des équipes masculines de se disputer la Coupe Chevrolet 2023 sur le territoire du lac Saint-Louis, dans la grande région métropolitaine.