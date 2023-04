La statue d’un soldat de la Première Guerre mondiale vandalisée à Surrey

La statue de bronze Kneeling in Remembrance représente un soldat agenouillé, casque à la main, au sommet d'un cénotaphe sur lequel sont inscrits des noms d'anciens combattants. Elle a été installée pour la cérémonie du jour du Souvenir de 2006 et pèse près de 300 kg.

Selon les autorités municipales, l'acte de vandalisme présumé s'est produit le matin du 29 mars sur le Heritage Campus, dans le quartier de Cloverdale.

Le cénotaphe sans la statue après l'acte de vandalisme. Photo : Radio-Canada / Yasmine Ghania

Vers 1 h 30, un homme aurait été vu en train de démonter la statue Kneeling in Remembrance et d'endommager divers objets à l'extérieur du musée situé à proximité.

La police n'a pas communiqué le motif de ce vandalisme présumé, mais elle a ouvert une enquête.

Un porte-parole de la Ville de Surrey a indiqué que la statue qui fait partie de la collection d'art public de la Ville de Surrey, est en sécurité et est en cours de réparation. Elle sera réinstallée dans les semaines à venir.

La Légion de Cloverdale a également été informée de la réparation, affirme la Ville.

Les autorités sont actuellement à la recherche d'un suspect décrit comme un homme blanc âgé de 30 à 35 ans et ayant une corpulence moyenne, pesant 170 livres. Il possède des cheveux bruns au niveau des épaules et une barbichette.

Il porte des lunettes de vue et une veste noire avec une chemise bleue en dessous, un pantalon noir et des chaussures de course blanches à lacets bleus.

Toute personne ayant des informations sur l'identité de l'homme ou disposant d'une information à partager sur l'affaire est priée de contacter la GRC de Surrey au 604-599-0502. Les membres du public sont priés de citer le numéro de dossier 23-48046, ou de laisser un message anonyme à Crime Stoppers au 1-800-222-8477.

Avec les informations de Yasmine Ghania