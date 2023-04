Barbada entend continuer ses activités auprès des jeunes

Barbada précise d’ailleurs que le jour précédant la manifestation, elle a donné une lecture de contes à Pierrefonds sans aucun problème.

« Ce qui m’a le plus ébranlée, c’est la différence entre les deux. Je fais la même activité. Une journée, on n’en parle pas, et l’autre, on m’accueille avec des policiers en civil. » — Une citation de Barbada

La manifestation à Sainte-Catherine a forcé le déplacement de l’activité prévue dans un lieu secret.

L’été dernier, une lecture de contes de Barbada à Saint-Laurent avait été annulée par l’arrondissement montréalais pour être finalement reprogrammée.

Cela fait plusieurs années que Barbada lit des contes aux enfants. Photo : Shari Okeke/CBC

Les personnes qui manifestaient contre la venue de Barbada à Sainte-Catherine arguaient que les drag queens pervertissent les enfants et que leur place est dans les bars. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes pensent ça. Ce qu’elles voient des drag queen, c’est ce qui se passe dans des émissions comme Canada’s Drag Race, qui, je le rappelle, sont pour adultes , mentionne Barbada.

« Ce que je fais, ce n’est pas du tout la même chose. On est complètement ailleurs. » — Une citation de Barbada

Barbada donne l’exemple de Batman en soulignant que si des enfants se déguisent en ce personnage, ça ne veut pas dire qu’on peut leur montrer le film. C’est super violent et il y a de la sexualité.

Elle ajoute que les gens ne sont pas obligés d’aimer ce qu’elle fait. C’est correct. L’important est de respecter ça. Et pour être capable de respecter les drag queens et kings, il faut prendre le temps de découvrir l’activité et les livres qu’on lit , explique-t-elle, en montrant un album de l’écrivaine québécoise Élise Gravel.

« On n’est pas là pour brainwasher les enfants. D’ailleurs, c’est impossible, car ils n’ont rien appris encore. Ce que je veux leur apprendre, c’est l’ouverture, le rapport avec la différence, car cette génération va y être confrontée. » — Une citation de Barbada

Une motion à l’Assemblée nationale

Mardi dernier, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité une motion déplorant la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQ+ dans la sphère publique.

Barbada soutient que c’est l’action qui l’a le plus ébranlée et qui lui a fait du bien dans l’ouragan médiatique de la semaine dernière. Je ne pensais pas que ça se rendrait jusque-là. Ça m’a donné un boost de motivation exceptionnel. Au Québec, on a refusé de céder à cette haine.

La drag queen Barbada Photo : A. Media / Karine Dufour

Barbada a également lancé un message aux jeunes. À tous les jeunes dans la marge, je leur dis : “Tu portes un sac à dos, parfois un sac noir, parfois avec des paillettes comme moi. Oui, des gens vont vouloir varger dans ton sac à dos, car ils ne comprendront pas. Quand tu rencontres une roche, ramasse-la et mets-la dans son sac à dos. Il sera de plus en plus lourd, mais tu seras de plus en plus fort.“

Sébastien Potvin, alias Barbada Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Cela fait sept ans que Barbada, un personnage de drag incarné par l’enseignant en musique au primaire Sébastien Potvin, propose des lectures de contes aux enfants dans des bibliothèques, des écoles ou des garderies afin de donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Elle donne aussi des conférences dans les écoles, et l’an dernier, elle est devenue la première drag queen québécoise à avoir une émission jeunesse, que l’on peut voir sur ICI Tou.tv.