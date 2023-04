Des aspirants urbanistes présentent leurs visions pour la seule rue piétonne de Regina

Spectacles de musique, lieux de rassemblement public, lancements d’événements, campagnes de sensibilisation... depuis près de 50 ans, les événements se suivent et ne se ressemblent pas sur la rue Scarth à Regina.

Mais depuis décembre dernier, la Ville évalue la possibilité de changer la vocation de la rue.

Lorsque le mot a commencé à circuler, Vanessa Mathews qui enseigne l'urbanisme à l’Université de Regina en a profité pour lancer un appel à ses étudiants : quelle est votre vision pour ce passage piéton emblématique?

Rapidement, les étudiants ont montré de l’intérêt et se sont investis dans leur travail de fin de trimestre.

Cela démontre vraiment le fait que nous avons beaucoup de jeunes investis dans ce qui se passe avec notre centre-ville, qui ont des idées fantastiques pour animer l'espace et le rendre plus vivant, estime la professeure associée au département de géographie et études environnementales.

Maintenir la vocation piétonne de la rue

Jocelyn Adema, une étudiante en quatrième année au Département de géographie et études environnementales, a un attachement particulier au centre-ville, et son sentiment d'appartenance se traduit à travers sa présentation.

L'étudiante Jocelyn Adema a participé au projet initié par sa professeure. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

« J'ai vécu et grandi au centre-ville de Regina. Je pense que c'est vraiment excitant de travailler sur un projet qui est en cours dans la ville. » — Une citation de Jocelyn Adema, étudiante à l'Université de Regina

La jeune femme propose un ensemble d’installations éphémère, une façon de tester l’intérêt des résidents aux différentes possibilités qu’offrent les espaces publics partagées comme Scarth.

Une vision qui s’accorde avec celle de son confrère Noah Richter qui rêve de voir le pavé de briques transformé en galerie d’art extérieur.

Je suis un amateur d’art public. Je pense que c'est un excellent espace pour mettre cela en œuvre et vraiment créer des endroits où les gens veulent s’attarder, avoir des conversations spontanées, et y passer du temps, soutient l'étudiant également en 4e année au département de géographie et d’études environnementales.

Loin d’être utopiste

Parmi la vingtaine de projets, tous apportent des différences, mais un élément les unit presque tous: une vocation piétonnière.

Un critère qui n’était pas imposé par leur professeure, mais qui se colle à la tendance actuelle en urbanisme, soit celle de piétonniser les centres-ville. Encore plus depuis la pandémie, selon Daniel Fuller, professeur agrégé en santé publique à l’Université de la Saskatchewan. Il explique que les villes ont cherché des moyens de faciliter la distanciation en fermant l’accès de certaines rues aux voitures.

Depuis, la plupart ont remarqué des bénéfices au niveau économique - plus d’achalandage dans les commerces - ce qui concorde avec la recherche.

« Je pense que ça va à contresens de ce que les autres villes font […] Il y a une tendance des villes à garder ces rues piétonnes et de les répandre plus largement dans la ville, ont voit des exemples de Halifax, Saint-Jean de Terre-Neuve, de Montréal, de plusieurs autres villes. » — Une citation de Daniel Fuller, professeur agrégé en santé publique à l’Université de la Saskatchewan

En effet, des études démontrent que les piétons ont tendance à magasiner plus longtemps et dépenser plus que les consommateurs qui se déplacent en voiture, fait remarquer M. Fuller, également chercheur principal du projet pancanadien capaCITY, qui tente de comprendre la mise en œuvre efficace d’infrastructures de transport durable.

Santé et équité

Les bénéfices pour la santé d'avoir une rue piétonne sont aussi à prendre en considération. Et si le transport actif est bon pour la santé d'une population selon le chercheur, le risque de collision est un élément important à évaluer.

C’est pourquoi, pour Daniel Fuller, l’idée de partager le tronçon commercial avec des voitures, n’est pas bonne. L’ouverture d’une rue moitié piétonne, moitié automobile augmente énormément le risque de blessure, de collision , explique le chercheur.

Et d’avoir une rue entièrement dédiée aux véhicules, ne plaît pas plus au directeur du programme de planification régionale et urbaine à l'Université de la Saskatchewan, Bob Patrick, qui estime que les personnes qui vivent dans les centres urbains n’ont souvent pas de véhicules. D’avoir certains espaces dédiés aux piétons est équitable, alors que d’inviter les automobiles sur ce passage ne l’est pas.

Du côté de l’administration, le directeur des transports et des routes à la Ville de Regina, Chris Warren, affirme qu’ aucune décision n'a été prise sur ce à quoi ressemblerait la rue Scarth. Nous voulons entendre la communauté sur ce qu'elle aimerait et une fois que nous aurons cette information, nous aimerions présenter cela au conseil municipal.

Une opportunité pour les étudiants qui souhaitent être écoutés.

« Je pense que nos voix sont vraiment importantes et ce serait incroyable si nous avions la possibilité d'être entendus. » — Une citation de Jocelyn Adema, étudiante à l'Université de Regina

La Ville prévoit des consultations publiques en juin prochain, et le début des travaux est prévu pour 2024.