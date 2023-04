Les rejets de nickel dans l’air continueront de se faire sans frais au Québec

Une occasion ratée de corriger une « erreur », selon plusieurs experts en santé publique et en toxicologie.

Le ministère de l’Environnement affirme pourtant avoir modifié la réglementation en fonction des recommandations de la Santé publique au sujet de la toxicité des contaminants. Ainsi, une augmentation marquée du prix des émissions d’arsenic et de cadmium est prévue.

Un raisonnement similaire aurait aussi dû s’appliquer aux émissions de nickel, selon la porte-parole de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, Johanne Elsener.

« Le nickel a un effet cancérigène bien connu. Ça aurait été extrêmement bénéfique pour la population de l’ajouter dans la tarification. » — Une citation de Johanne Elsener

La porte-parole de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, Johanne Elsener. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, a d’ailleurs été le plus grand émetteur de nickel dans l’air au Québec lors de l’année 2021, selon l’Inventaire national des rejets de polluants.

Les plus grands émetteurs de nickel dans l’air au Québec, pour l'année 2021 Les plus grands émetteurs de nickel dans l’air au Québec, pour l'année 2021 Établissements Nombre de tonnes émises dans l'air Fonderie Horne, Rouyn-Noranda (Glencore) 9,96 Complexe de Rio Tinto Fer et Titane, Sorel-Tracy 0,8 Mine Canadian Malartic (Agnico Eagle) 0,53 Mine Raglan, Katinniq (Glencore) 0,3 Mine du Lac Bloom, Fermont (Minerai de fer Québec) 0,2

Interpellé par Radio-Canada sur les raisons expliquant l’absence de tarification des émissions atmosphériques de nickel, le ministère de l’Environnement s’est contenté d’une brève réponse écrite.

« L’ajout d’autres contaminants dont le nickel sera évalué lors de la révision de l'ensemble des paramètres de tarification des rejets industriels prévue à plus long terme », nous a-t-on indiqué par courriel.

La mine de Mont-Wright, propriété d’ArcelorMittal dans le Nord-du-Québec, a quant à elle rejeté la plus grande quantité de nickel dans l’eau en 2021. Ces rejets, contrairement aux émissions atmosphériques, sont facturés par Québec.

Les plus grands émetteurs de nickel dans l’eau au Québec, pour l'année 2021 Les plus grands émetteurs de nickel dans l’eau au Québec, pour l'année 2021 Établissements Nombre de tonnes rejetées dans l'eau Coût projeté selon les émissions de 2021 ($) Mine de Mont-Wright, Fermont (ArcelorMittal) 3,43 3 118,07 Mine Raglan, Nord-du-Québec (Glencore) 0,49 440,38 Fonderie Horne, Rouyn-Noranda (Glencore) 0,28 253,33 Mine Casa Berardi, Nord-du-Québec (Hecla Québec) 0,23 208,20 Mine Canadian Malartic (Agnico Eagle) 0,12 112,77

Un « manque de prudence »

Faisant fi des recommandations des directions régionales de santé publique, le ministère de l’Environnement avait choisi l’an dernier de hausser la norme de concentration de nickel dans l’air, la faisant passer de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube d’air.

Une démarche qui « manque de prudence », selon le toxicologue et professeur associé à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Gérard Ngueta.

Gérard Ngueta est toxicologue et professeur associé à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Photo : Gracieuseté - Gérard Ngueta

« Selon les études sur les rats, et en fonction du degré d’incertitude entre les espèces, le seuil sécuritaire serait 24 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air. À 70, on est presque trois fois plus élevé. On ne peut pas garantir que ce seuil est sans effet délétère sur l’homme. Il n’y a pas d'études qui montrent que c’est sécuritaire », affirme-t-il.

« En présence d’une incertitude, il vaut mieux prendre de grands moyens préventifs, plutôt que de devoir régler des problèmes futurs. » — Une citation de Gérard Ngueta

Selon les données du ministère de l’Environnement, neuf dépassements de la nouvelle norme québécoise de 70 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air ont eu lieu en 2022, à proximité de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda. Des sommets près de quatre fois supérieurs à la norme ont notamment été observés, sans conséquence pour Glencore.

L’ancien seuil provincial de 14 nanogrammes par mètre cube d’air a quant à lui été dépassé à 31 reprises lors de la même année.

Dans le cadre de la nouvelle autorisation ministérielle de la Fonderie Horne, le ministère de l’Environnement compte imposer une norme annuelle de 20 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air, dès cette année. L’an dernier, la concentration moyenne annuelle s’est élevée à 27 nanogrammes.