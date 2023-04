Pas de coupe dans la forêt Cyriac : excellente nouvelle pour l’APKL

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a récemment confirmé à Radio-Canada que cette forêt, qui abrite des bouleaux jaunes centenaires, est retirée de la planification forestière.

Le responsable de ce dossier pour l’association, André Douillard, accueille cette nouvelle comme un véritable cadeau. Toutefois, le travail est bien loin d’être terminé pour le regroupement de citoyens qui réclame une aire protégée depuis une vingtaine d’années.

Tant et aussi longtemps que le secteur n’aura pas atteint le statut officiel d’aire protégée, évidemment, tout peut arriver. C’est une décision qui est prise cette année de retirer ce secteur, mais il n’y a rien pour l’instant qui empêcherait le ministère de revenir, l’an prochain, avec une position diamétralement opposée , a-t-il dit à l'émission C’est jamais pareil.

Les possibles coupes forestières au cœur de la forêt Cyriac ont généré une grande mobilisation citoyenne. André Douillard indique avoir reçu beaucoup de demandes d'information et d’appels téléphoniques au cours des derniers mois. Il ajoute que c’est maintenant au tour de l’association de maintenir cet intérêt.

André Douillard est d’avis que le forte mobilisation ressentie au sein de l’Association pour la protection du lac Kénogami s’explique, en partie, par la proximité géographique du territoire à protéger à l’une des plus grandes agglomérations urbaines de la province qu’est Saguenay.

« [On a] la possibilité de mobiliser les citoyens, d'avoir des citoyens qui ont une opinion sur le sujet. Des citoyens qui se sentent concernés parce que c’est dans leur visuel lorsqu'ils sont résidents au lac Kénogami, je pense que c’est la clé. Il y a beaucoup de secteurs qui sont beaucoup plus éloignés, beaucoup plus isolés, la mobilisation doit être extrêmement dure à réaliser », explique-t-il.

Une plus grande écoute, selon l' APLK

Selon lui, le vent a tourné au cours des derniers mois. L'écoute semble plus grande que jamais du côté de Québec.

André Douillard siège au conseil d’administration de l’Association pour la protection du Lac Kénogami. Il est responsable du dossier de l’aire protégée. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

On n’a jamais eu l’impression que c’était une priorité au ministère de prendre en compte les commentaires en consultation publique. C’est la première fois, tout à coup, qu'on a une mobilisation. Le rapport de la consultation publique n’a pas encore été remis, mais on comprend qu’il y a eu une vague de mobilisation et de commentaires assez négatifs par rapport aux coupes. C’est la première fois qu’on a l’impression qu’enfin au ministère il y a une attitude d’écoute de la volonté des citoyens , explique-t-il.

Il attribue cela, en partie, à la venue de la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Si c’est la façon dont la ministre compte gérer les affaires en fonction des changements climatiques et de la protection de la biodiversité, nous autres, on applaudit, on dit bravo, c’est de bon augure , ajoute-t-il.

Les membres de l’ APLK doivent maintenant vérifier l’étendue du territoire touché par cette révision de la planification forestière. L’association souhaite également connaître les intentions à long terme du gouvernement provincial. La protection ultime demeure, selon eux, l’aire protégée réclamée par l’association depuis 20 ans. André Douillard rappelle qu’il n’y a toujours pas d’annonce prévue en ce sens.

« On va continuer nos efforts, tant pour se renseigner que pour tenter d’obtenir cette protection pour des décennies, des générations. » — Une citation de André Douillard

M. Douillard en profite pour souligner le travail d’acteurs politiques locaux, dont celui du conseiller Jimmy Bouchard et du député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon. Saguenay appuie le projet de conservation de la biodiversité depuis une décennie. Une résolution a même été adoptée par la Ville, en mars 2022, pour empêcher de nouvelles coupes forestières dans le secteur concerné par l’aire protégée. Pour sa part, le député caquiste s’est montré favorable alors qu’il faisait campagne. André Douillard souligne qu’il a maintenu cette position une fois élu.

Réactions des élus

Invité par Radio-Canada à réagir, le député Yannick Gagnon s’est limité à une courte déclaration écrite. Je l'ai mentionné souvent depuis mes débuts en politique. La protection du lac Kénogami est l'une de mes priorités. On est l'écoute de la communauté , peut-on y lire.

Aussi invitée à réagir, la ministre régionale Andrée Laforest soutient qu'à cet endroit, la tordeuse a ravagé plusieurs secteurs, mais elle estime qu'il est essentiel de protéger les arbres qui ont une haute valeur de conservation.

Depuis le début, nous travaillons pour un juste équilibre entre les emplois, les communautés forestières et les secteurs à protéger, qui ont une valeur patrimoniale pour nos futures générations. Je poursuivrai les rencontres pour que ce secteur réponde aux besoins du milieu , a expliqué par écrit Andrée Laforest.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts a, pour sa part, décliné notre demande d’entrevue.

L’Association pour la protection du lac Kénogami poursuit ses actions. Des activités citoyennes sont prévues au cours des prochains mois.

Avec les informations de Frédéric Tremblay et Julien Boudreault-Gauthier