Un incendie cause des dommages importants au Théâtre du Rift de Ville-Marie

Le feu aurait pris naissance dans le comble de l'immeuble alors que des ouvriers y effectuaient des travaux de rénovation.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, mais l'eau a causé des dommages à la structure.

Les dégâts se situent à plusieurs endroits, notamment le restaurant, la salle de projection et les logements.

Les dégâts, ça tient beaucoup au niveau de la salle de projection, dans le restaurant, les toilettes et beaucoup dans les appartements. On a trois locataires qui restent dans l'immeuble du Rift et qui ont dû être relogés. La Croix-Rouge est intervenue et les locataires ont été relogés hier soir [dimanche] , explique la directrice générale Amélie Cordeau.

Pour cette semaine, le spectacle de Luce Dufault est annulé ainsi que les projections de films au programme.

La priorité, explique la responsable du Rift, est d'évaluer les dégâts et ensuite de trouver un entrepreneur pour effectuer les travaux de réparation nécessaires.