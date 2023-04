Legault fait l’éloge du catholicisme dans un gazouillis

La députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Éducation, Marwah Rizqy, a pour sa part interpellé le premier ministre en lui rappelant son devoir de réserve et de neutralité à titre de PM de tous les Québécois dans notre État laïque .

M. le premier ministre, il nous arrive tous de faire un gazouillis que nous regrettons. Pas grand monde vous tiendra rigueur de retirer celui-ci avant que ça parte en vrille , a-t-elle publié en milieu d'avant-midi.

Cette publication a été partagée par sa collègue de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone.

Le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, a pour sa part qualifié de manque de jugement le gazouillis de M. Legault, un premier ministre qui supposément prône la laïcité de l'État .

En fin d'avant-midi, François Legault a tenu à préciser sa pensée sur Twitter. Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine , a-t-il ajouté.

Plus tôt en matinée, de nombreux internautes ont aussi réagi négativement au message du premier ministre, qui survient quelques jours à peine après que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, eut rappelé certaines écoles à l'ordre en leur interdisant d'aménager des locaux pour permettre la prière à l'école.

« Nous vivons dans une société laïque depuis de nombreuses années, avec la liberté de religion. L'Église, et aucune autre religion, n'a eu d'influence sur nos enfants, tribunaux ou notre police. Cette époque est révolue depuis longtemps. Et ce n'est pas à cause de la loi 21. »