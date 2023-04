L’acteur Michael Lerner, qui a joué dans Barton Fink, est mort

Son neveu, l’acteur Sam Lerner, l’a annoncé sur les réseaux sociaux dimanche en fin de journée. Nous avons perdu une légende la nuit dernière. Il est difficile d'exprimer avec des mots à quel point mon oncle Michael était brillant et à quel point il m'a influencé. Ses histoires m'ont toujours inspiré et m'ont fait tomber amoureux de la comédie. C'était l'homme le plus cool, le plus confiant et le plus talentueux , a-t-il écrit sur Instagram.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Né à Brooklyn en 1941, Michael Lerner s’est spécialisé dans les rôles de policiers, d’escrocs, de politiciens et de magnats d'Hollywood.

Colocataire de Yoko Ono

Avant de commencer sa carrière à Hollywood, l’acteur a participé à un film expérimental de Yoko Ono, qui avait été sa colocataire à Londres lorsqu’il a étudié le théâtre pendant deux ans à la London Academy of Music & Dramatic Art.

Durant sa carrière, il a joué tant avec Jessica Lange dans Le facteur sonne toujours deux fois (The Postman Always Rings Twice) qu’aux côtés d'Anthony Hopkins et de John Cusack dans Aux bons soins du docteur Kellogg (The Road to Wellville) d'Alan Parker.

L'acteur a également joué dans Le lutin (Elf ,2003), Godzilla (1998), Poster Boy (2004) et X-Men : Jours d’un avenir passé (X-Men : Days of Future Past, 2014). On l’a également vu à la télévision dans la série La brigade de Hill Streets (Hill Street Blues), Clueless et Glee.

Michael Lerner était en nomination aux Oscars en 1992 dans la catégorie du second rôle pour son interprétation du magnat de studio hollywoodien des années 1930 Jack Lipnick, dans Barton Fink.