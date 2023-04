Alors que la guerre se joue aussi sur le plan cybernétique avec de récentes attaques contre Washington, le Canada a assuré lundi qu'il continuera à travailler avec le Groupe des cinq (Five Eyes), une alliance des services de renseignement de cinq pays dont font partie les États-Unis.

Le Groupe des cinq (Gp5) – qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande – a refusé de confirmer ou d'infirmer les informations classifiées américaines qui ont récemment fuité dans les médias sociaux. Certains documents dévoilés concernaient la stratégie des États-Unis et de l' OTAN pour aider l'armée ukrainienne avant une offensive contre la Russie prévue au printemps.

Nous ne commentons pas, que ce soit pour confirmer ou infirmer, les fuites présumées de renseignements , a répondu une porte-parole du ministère canadien de la Sécurité publique, dans un communiqué.

En tant que membre du réseau de renseignement Five Eyes, le Canada dispose d'un solide programme d'échange de renseignements avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande [...] nous continuerons à travailler main dans la main avec eux , a écrit la porte-parole du ministère, Audrey Champoux.

Le New York Times a révélé jeudi dernier que le Pentagone enquêtait pour retracer l'origine de la fuite de documents sensibles militaires, ce qui a été confirmé par de hauts fonctionnaires américains.

Ces documents, dont la véracité reste à démontrer, ont été publiés sur Twitter et Telegram. Certains documents étaient destinés à être transmis aux autres membres du partenariat du Groupe des cinq (Gp5).

Les notes qui ont fuité proviendraient des services américains les plus stratégiques : la National Security Agency (NSA), la CIA, l’agence de renseignement du Pentagone et la National Reconnaissance Office (NRO), selon le Washington Post.

Brouillard de guerre

Deux responsables américains interrogés dimanche par Reuters indiquent aussi que les documents pourraient avoir été modifiés pour induire les enquêteurs en erreur quant à leur origine ou pour diffuser de fausses informations susceptibles de nuire aux intérêts des États-Unis.

C'est un jeu d’écrans et de miroirs qui se joue dans le domaine du renseignement , prévient Frédéric Lemieux, directeur du programme de maîtrise en renseignement de l'Université Georgetown.