Le ski de printemps s’étire à Sutton

C'est assez exceptionnel. On s'est déjà rendu jusqu'au mois de mai par le passé, mais le 23 avril, c'est de plus en plus rare. Cette année, les conditions sont vraiment au rendez-vous. On a énormément de neige et le domaine skiable est super beau , assure le président et directeur général de l'endroit, Jean-Michel Ryan.

Ce lundi, 52 pistes sur 60 sont ouvertes aux amateurs.

Selon lui, c'est le froid tardif du printemps qui a contribué à préserver les conditions sur la montagne. Il y a eu moins de périodes de dégel pendant la nuit. Quand il y a des températures plus élevées, ça dégèle le jour et la nuit également, donc la fonte est continue et on perd plus rapidement le domaine skiable. Ce qui a été moins le cas cet hiver.

Au total, cette année, la montagne a reçu près de 472 cm de neige.

« Aujourd'hui, on annonce 15 degrés. Ça va être exceptionnel comme ski de printemps. Les conditions vont être superbes! » — Une citation de Jean-Michel Ryan, PDG du Mont Sutton

M. Ryan rappelle que, dans les dernières années, près de 5 millions de dollars ont été investis dans le système d'enneigement de la montagne. On a doublé notre système de pompage pour frapper plus rapidement le domaine skiable avec les périodes de froid en début de saison. On continue d'investir surtout en raison des changements climatiques que l'on connaît.

Une saison en dents de scie

Si les débuts de la saison ont été assez compliqués, les conditions se sont grandement améliorées au début mars. Dans le temps des Fêtes, on a eu un arrêt électrique pendant trois jours après des tempêtes de vente. En janvier, ce sont les aléas de la météo qui nous ont affectés. On s'est rattrapé en mars et au mois d'avril, ça va très bien! , se réjouit-il.

M. Ryan souligne aussi le retour des skieurs américains sur les pistes de Sutton cet hiver. On est très contents de revoir notre monde!