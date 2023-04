Retour des célébrations extérieures pour les éliminatoires des Raptors et des Maple Leafs

La société propriétaire des Maple Leafs et des Raptors a déjà commencé à préparer la cour à l'ouest de l'aréna de la Banque Scotia.

Les festivités commenceront mercredi lorsque les Raptors accueilleront les Bulls de Chicago dans un match d'après-saison.

À la fin de la saison régulière, les six meilleures équipes des conférences Est et Ouest accèdent automatiquement aux séries éliminatoires. Les équipes classées de septième à dixième s'affrontent dans le tournoi NBA Play-In pour déterminer les septième et huitième têtes de série.

Source : Olympics.com