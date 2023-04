Crime haineux présumé dans une mosquée : « nous aurions pu assister à des funérailles »

La Société islamique de Markham, qui affirme avoir été victime d’un acte haineux jeudi dernier, réclame l'aide des gouvernements fédéral et provincial pour renforcer la sécurité et sensibiliser la population pour lutter contre l'islamophobie.

Sharan Kurnakaran, 28 ans, doit comparaître en cour mardi après avoir été accusé en lien avec une attaque contre une mosquée de Markham en banlieue de Toronto.

Il fait face à trois chefs d'accusation : profération de menaces, agression armée et conduite dangereuse.

Les événements se sont déroulés la semaine dernière et les policiers affirment que l'attaque semble avoir été motivée par la haine.

Des témoins ont rapporté qu'un homme a proféré des menaces et des insultes islamophobes, jeudi, avant la prière du matin.

La Société islamique de Markham affirme que l'individu aurait aussi déchiré un exemplaire du Coran et tenté de percuter des fidèles avec son véhicule en partant de la mosquée, en plein mois sacré du ramadan.

Selon le président de la Société islamique de Markham, Qasir Nasir Khan, l'homme a menacé de brûler la mosquée en plus de proférer des insultes envers le prophète et en lien avec le terrorisme .

« Qu'il s'agisse de l'attaque à la mosquée de Québec ou de la famille qui a été tué à London, nos communautés ont des raisons d'avoir peur. » — Une citation de Qasir Nasir Khan, président de la Société islamique de Markham

Nous aurions pu assister à des funérailles aujourd'hui , lance Qasir Nasir Khan.

En ce mois du ramadan, en tant que président, je serais normalement occupé par la prise en charge de notre congrégation, à servir de la nourriture et à prendre soin des pauvres. Je ne m'attendais pas à être ici pour parler de cette situation , ajoute-t-il.

Au nom des musulmans, et je veux le dire haut et fort, nous ne nous laisserons pas intimider , rappelle le président de la Société islamique de Markham.

L'enquête policière est en cours et les enquêteurs ignorent toujours les motivations du suspect à l'heure actuelle.

Selon les autorités, le suspect n'est pas associé à un groupe extrémiste et cet événement n'est pas lié au terrorisme.

L'aide d'Ottawa et de Queen's Park réclamée

En plus de membres de la mosquée ciblée, des organismes représentant des musulmans canadiens réclament aussi que les gouvernements provincial et fédéral offrent plus d'aide à la communauté musulmane pour qu'elle puisse mieux se protéger d'attaques islamophobes.

Ils demandent plus de financement et moins de bureaucratie de la part d'Ottawa pour renforcer la sécurité sur les lieux de prière, mais aussi davantage de fonds pour mieux sensibiliser la population en éradiquant les stéréotypes, par exemple.

Des milliers de fidèles se rendent à la Société islamique de Markham et le centre est plus achalandé pendant le mois sacré du ramadan, selon l'organisation. Photo : CBC News

Les dirigeants de la mosquée et le Conseil national des musulmans Canadiens réclament également l'adoption rapide du projet de loi 86 intitulé Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l'islamophobie et la haine).

Cette famille musulmane a été décimée alors qu'elle se baladait à London, il y a de cela presque deux ans.

Selon eux, faire passer cette loi à l'Assemblée législative de l'Ontario permettrait de mieux lutter contre l'islamophobie à travers des lois et politiques.

Pendant que ces appels à l'aide se font, des bénévoles continueront d'assurer la sécurité de la mosquée de Markham alors que les musulmans entament les dix derniers jours du ramadan.

La Police régionale de York, elle, poursuit son enquête.

Avec les informations de Myriam Eddahia