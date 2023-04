Verglas à Montréal : une entreprise de Saguenay en renfort

On a mobilisé les travailleurs, on a mis du monde en attente. Après, on s’est rendus sur place. On collabore de plus en plus avec Hydro-Québec , a mentionné en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le directeur des opérations, Yannick Simard.

Les ressources de l’entreprise spécialisée dans l’installation de poteaux ont dû s’adapter au milieu urbain ainsi qu’au climat plus chaud au sud du Québec.

« Les poteaux sont difficiles d’accès. Ce n’est pas la même saison. Là-bas, c’est la fin du printemps, le début de l'été. Il a fallu s’adapter sur le terrain. Il n’y a plus de neige. C’est sur un sol mouillé qu’on travaille. C’est différent. Sur l’île de Montréal, les accès sont difficiles » — Une citation de Yannick Simard, directeur des opérations, Les Lignes du fjord

Les monteurs de ligne d'Hydro-Québec reçoivent présentement l'appui de leurs confrères des Lignes du fjord. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Congé pascal sacrifié

Comme bien de travailleurs impliqués dans cette tâche colossale, les employés des Lignes du Fjord ont dû mettre de côté les rassemblements entourant le congé pascal.

Il y a deux facettes. Les gens donnent un coup de main, c’est du concret. On voit qu’on fait la différence. Les familles sont mises de côté pendant ce temps. Mais sur le terrain, les gars sont contents d'être là. Les gars veulent donner un coup de main. Les familles le savent , indique M. Simard.

Le directeur des opérations des Lignes du fjord estime que les employés travailleront encore quelques jours dans la région de Montréal.