Dans leur garage, des Néo-Brunswickois s’entraînent pour être des « ninja warriors »

Jules et Melissa Cormier sont passionnés d’un sport méconnu : le ninja warrior. Cette discipline, inspirée de l’émission télévisée sur la chaîne NBC, fait de plus en plus d’adeptes partout dans le monde.

L’objectif est de franchir le plus grand nombre d’obstacles dans le temps le plus court possible. Chaque obstacle permet de rapporter des points.

Cette course d’obstacles extrêmes demande énormément d’agilité et de force. Je pense que le nom Ninja Warrior est peut être pas le meilleur pour décrire le sport. Vraiment à la base, c’est une course à obstacles. On n'est pas en train de faire du karaté ou du taekwondo. [...] C’est beaucoup plus proche de l’escalade que ça l’est des arts martiaux , explique Jules Cormier, qui de passionné de l’émission est passé à fervent défenseur et pratiquant de la discipline.

Jules Cormier et son épouse Melissa aimeraient à l'avenir ouvrir une salle d'entraînement pour faire connaître la discipline. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Ce sport est très exigeant physiquement et requiert un entraînement intensif. Ça prend pas mal de cardio. À la fin d’une course, mon pouls est à 180, 185. Je suis complètement épuisé après une run de 6 à 8 minutes et le lendemain j’ai mal partout comme si je m’étais jamais entraîné. C’est dur sur le corps , raconte celui qui est également médecin à Dieppe.

Ils construisent leur propre salle d’entraînement dans leur garage

Pour s’entraîner, la plupart des compétiteurs peuvent pratiquer dans des salles spécialisées dans cette discipline sportive. Au Québec notamment, sept centres ont ouvert leurs portes dans les dernières années. Il existe également des ligues pour compétitionner au Québec depuis 2018, en Ontario et dans l’ouest du pays. Mais pas au Nouveau-Brunswick ni en Atlantique.

En l’absence d’infrastructures, Jules et Melissa Cormier ont décidé de s’adapter. Ils ont créé leur propre salle d’entraînement dans leur garage. Ils ont installé un mur d’escalade, avec des prises murales, des cordes pour grimper, toutes sortes d’obstacles suspendus au plafond et des matelas de gymnastique.

Un entraînement maison qui paie. Ils ont commencé à participer à des compétitions en 2019 et l’année dernière, Jules et Melissa Cormier ont réussi à se qualifier pour les mondiaux de ninja warriors qui se déroulaient à Las Vegas. J’ai eu le meilleur parcours que j’ai jamais eu, pis le plus de fun. [...] C’était un des meilleurs moments de ma vie. C’était un genre de culmination de trois ans d’entraînement , raconte le médecin sportif.

Je pousse mes limites tout le temps

Leur objectif est de participer à nouveau aux mondiaux qui ont lieu cette année à Orlando, en Floride. Mais pour cela, ils doivent participer à une compétition au Québec pour espérer y participer.

Je travaille fort, je m’entraîne dur mais [...] je me sens un peu défavorisé quand j’arrive mais les gens se sont entraînés dans leur propre gym où ils sont membres. C’est sûr qu’ils sont plus familiers avec les obstacles, avec l’énergie dans la salle [...] mais ça me dérange pas. Je le sais que je suis comme le underdog quand j’arrive là.

Melissa Cormier est l'une des rares femmes à pratiquer cette discipline au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté : Jules Cormier

Dans ce sport où on voit peu de femmes, Melissa Cormier se distingue. Elle serait la seule à pratiquer ce sport dans la province. Pourtant rien ne la prédestinait à cela. Jamais de la vie, je pensais que je ferais ça. Pas maman de deux filles à 41 ans. Moi j’imaginais pas que c’était une possibilité jusqu’à temps qu’on ait ça dans le garage. On commence, pandémie fait, so on traine encore plus et tout d’un coup, on fait des compétitions , raconte celle qui est également propriétaire d’un salon de coiffure à Dieppe.

La quadragénaire se dit fière de son parcours. C’est tellement beau de voir ton corps aller et pis de quoi t’es capable de faire avec ton corps. Juste aller en compétition est pour moi comme un succès déjà. Que je place première ou dernière. Je suis active, je fais un sport, je pousse mes limites tout le temps .

Le couple voudrait aider à développer et promouvoir leur sport. Ils offrent des cours aux adultes et aux enfants. À l’avenir, ils aimeraient également pouvoir ouvrir la première salle d’entraînement dédiée au ninja warrior dans la province.

Avec des informations d'Anne-Marie Parenteau