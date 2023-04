Un élu d’Abercorn suspendu pour de nombreux manquements déontologiques et éthiques

Bernard Guilbault, élu aux élections de novembre 2021, a commis un total de 12 manquements au Code d'éthique et de déontologie de la municipalité situé près de Sutton.Dans le jugement de la Commission municipale du Québec rendu le 31 mars dernier, on apprend qu'il a notamment insulté un autre conseiller de la Municipalité en le traitant d'imbécile et invectivé un citoyen à l'hôtel de ville. Aussi, dans un courriel envoyé à des citoyens, il a écrit : « Calvaire, On est géré [sic] par un gang de clowns ». Bernard Guilbault a également enregistré, à son insu, une employée de la Municipalité. Des actes qui contreviennent à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.

Le conseiller municipal a admis avoir commis neuf des manquements qui lui étaient reprochés. Bernard Guilbault a notamment écopé d'une suspension, sans rémunération, de 60 jours de toutes ses fonctions de conseiller municipal qui débutait le 4 avril 2023.Il devra également suivre une formation complémentaire en éthique et déontologie axée sur l’ingérence et les conflits d’intérêts en matière municipale.