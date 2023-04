Transfusion sanguine réussie pour un porc-épic d’Edmonton

Le Dr Darren Mandrusiak travaille au Harvest Pointe Animal Hospital, un hôpital pour animaux exotiques situé dans le sud-est de la ville, et fait du bénévolat avec WildNorth, une organisation de sauvetage et de réhabilitation des animaux.

Le porc-épic avait en fait une infection très sévère de poux suceurs de sang, au point qu'il avait perdu suffisamment de sang pour être assez malade , a déclaré le vétérinaire.

L’organisation WildNorth prenait soin à l'époque de deux porcs-épics. Le premier, plus petit, était traité pour des parasites ayant provoqué une anémie et une infection respiratoire. Il ne mangeait pas et était très léthargique. Le second, plus gros, avait été attaqué par un chien et ill s'était remis de blessures graves. Il était en bonne santé, fort et fougueux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La technicienne vétérinaire agréée Kate Simon, à gauche, et Carly Lynch, à droite, après la prise de sang réussie du porc-épic donneur. Photo : Fournie par Carly Lynch

Le vétérinaire et son équipe ont envisagé plusieurs traitements pour le porc-épic malade, mais sans succès. C'est à ce moment-là que nous avons décidé que la seule autre option que nous avions était d'essayer une transfusion sanguine pour voir si nous pouvions augmenter ses globules rouges , explique Darren Mandrusiak.

En choisissant le gros porc-épic, guéri des blessures infligées par le chien, l’équipe a jugé que le risque était minime. Le vétérinaire était néanmoins nerveux, car c'était la première fois qu’il faisait une transfusion sanguine sur un animal sauvage. Sans compter que l’équipe ne savait pas si les deux porcs-épics seraient compatibles.

Les transfusions sanguines sont courantes pour les chiens et les chats, et il existe à cette fin la Canadian animal blood bank. Or, il n’existe pas de banque de sang pour les animaux sauvages, selon le vétérinaire.

Les porcs-épics font partie de l'écosystème d'Edmonton et, après le castor, sont la deuxième plus grande espèce de rongeurs en Amérique du Nord. Ils mangent des écorces et des parasites des arbres et sont également une proie importante pour d’autres animaux.

C'est une coïncidence que deux porcs-épics recevaient des soins dans le même établissement , explique Darren Mandrusiak. L’équipe a réussi à travailler rapidement pour endormir l'animal donneur et a pu recueillir environ 80 millilitres de sang. Le porc-épic donneur a été relâché dans la nature le 27 mars.

Le petit porc-épic qui a reçu la transfusion guérit au centre de réadaptation de WildNorth, prend du poids et mange tout un buffet de fruits et légumes, selon la directrice de l’organisme Carly Lynch.

Le vétérinaire et son équipe écrivent actuellement sur cette procédure en vue de publier un article dans une revue de médecine vétérinaire.

Avec les informations d’Ishita Verma et de l’émission Edmonton AM