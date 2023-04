Le festival sportif de la Western Cup veut une plus grande diversité

Lancé à Calgary il y a 42 ans, le festival sportif de la Western Cup est l'événement multisports 2SLGBTQ+ le plus ancien d'Amérique du Nord. À mesure que l'événement prend de l'ampleur, avec l'ajout de nouveaux événements sociaux et sportifs chaque année, les organisateurs souhaitent également agrandir la diversité au sein du festival.

Ian Watt, directeur de la Western Cup, raconte que, par le passé, le festival était largement dominé par les hommes. Nous nous sommes efforcés d'être inclusifs et de tenter d'attirer davantage de femmes, de personnes queers et de personnes qui ne se conforment pas aux genres binaires traditionnels [non binaire, transgenre] , explique-t-il.

C'est en tendant la main aux réseaux de ces groupes que nous y parviendrons.

Le festival a débuté en 1981 avec la création d'Apollo Friends in Sport, un organisme bénévole de Calgary dont la mission est de promouvoir un environnement positif et amusant par le biais d'activités sportives et sociales pour la communauté 2SLGBTQ+.

La 39e édition de la Western Cup a eu lieu de jeudi à dimanche. Au programme, toute une gamme de tournois sportifs : du volleyball, des jeux de quilles, du curling, du hockey et du ski de fond.

Cette année, les arbitres du tournoi étaient toutes des femmes de la ligue de hockey féminin du sud de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Les participants ont également pris part à des activités sociales telles qu'une soirée de rencontre, une fête dansante et, pour couronner le tout, un brunch avec des artistes drag queens.

Ian Watt estime qu'au cours des éditions organisées avant le début de la pandémie, le nombre maximum de participants à un événement a été de 800 personnes.

Le fait d'avoir dépassé plus de 1000 participants à la fête [samedi] soir est fantastique et nous espérons continuer dans cette direction , lance-t-il.

Ian Watt, directeur de la Western Cup, indique que 1000 personnes étaient présentes à la soirée dansante de samedi, un chiffre qui dépasse l'ancien record de 800 personnes. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Le passé, le présent et l'avenir de la Western Cup

La Calgary Inclusive Hockey Association (CIHA) a accueilli le tournoi de hockey de la Western Cup vendredi et samedi. L’événement a attiré trois équipes de Calgary, deux d'Edmonton, deux de Vancouver et une de Seattle, des États-Unis.

Les équipes étaient composées d'hommes, de femmes, de personnes transgenres et non binaires. Les arbitres du tournoi étaient toutes des femmes de la ligue de hockey féminin du sud de l'Alberta.

Nous avons encore un long chemin à faire , affirme Daylen Mitansky, membre du conseil d'administration de la CIHA . Nous voulons des gens de différentes origines, de différents genres et identités sexuelles.

Ayant grandi à Edmonton, Daylen Mitansky raconte qu'il ne se sentait pas toujours le bienvenu sur la patinoire lorsqu'il était plus jeune. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

« Il y a de la place pour vous et nous voulons que tout le monde participe. » — Une citation de Daylen Mitansky, membre du conseil d'administration, Calgary Inclusive Hockey Association

Vanny von Baron et Battie sont venues de Victoria, en Colombie-Britannique, pour assister à la Western Cup. Bien qu'elles n'aient participé à aucune des compétitions sportives, elles ont expliqué qu'elles étaient fières d'être sur place pour représenter la communauté lesbienne.

Battie (à gauche) et Vanny von Baron (à droite) ont fait le voyage depuis l'île de Vancouver pour assister à leur première Western Cup. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Depuis les gradins, nous pouvions voir les joueurs parler entre eux après les matchs de hockey et ils étaient si affectueux et amicaux les uns envers les autres , raconte Battie. Les sports devraient toujours se dérouler comme cela.

Vanny von Baron remarque que le festival est encore largement composé d'hommes gais cisgenres, toutefois, elle dit que l’accueil de ces derniers l'a convaincue de revenir l'année prochaine. C'était simplement génial d'être dans un espace qui est complètement queer , confie-t-elle.

Face à un nombre croissant de manifestations visant les événements 2SLGBTQ+ à Calgary, y compris les spectacles de drag queens, l'animatrice du brunch de dimanche a rappelé la beauté de ces rassemblements de la communauté.

L'inclusion et la solidarité sont si importantes à l'heure actuelle , a déclaré Carly York Jones, la reine autoproclamée de l'art drag queen à Calgary. Il reste beaucoup à faire en matière d'inclusion, d'autant plus que la communauté est confrontée à tant de points de vue opposés.

Avec les informations de Tom Rossel