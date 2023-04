Les Championnats canadiens de ringuette démarrent lundi à Regina

Au total 50 équipes venues de partout au Canada vont s’affronter à l’occasion de cette compétition.

Ce sport, qui à première vue fait penser au hockey, se différencie dans les règles. Par ailleurs, l’anneau creux vient remplacer la rondelle.

L’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba ou encore le Québec vont s‘affronter pendant les cinq jours de compétition.

Pour Maryline Dion, entraîneuse en chef de Rive-Sud Révolution, équipe de la Montérégie au Québec venu en Saskatchewan, ce rendez-vous est une occasion spéciale d'affronter des équipes de l'ouest du pays.

C’est vraiment spécial pour la ligue nationale de ringuette , dit-elle.

C’est notre championnat de fin d’année donc toute l'année on s’est préparé pour venir compétitionner contre les 13 meilleures équipes au Canada donc on est vraiment content d’être ici et puis on va donner tout ce que l’on a , promet-elle.

Les équipes de l’Est n'ayant pas souvent l’occasion de rencontrer les équipes de l'Ouest, les rencontres peuvent s'avérer déterminantes.

Néanmoins, la capitaine de l'équipe Rive- Sud Révolution, Sarah Bernard-Lacaille, appréhende positivement la rencontre entre les différentes équipes.

Selon elle, le fait que les rencontres soient filmées diminue l’appréhension.

Je suis très positive parce que les parties sont enregistrées cette année donc on a l'opportunité de les regarder, faire du visionnement, ce que l’on a fait donc on est prête à affronter les équipes de l'Ouest et se battre et gagner , s'enthousiasme-t-elle.

Le premier affrontement est prévu lundi entre l'Ontario et le Manitoba.

Avec les informations de Perrine Pinel