Des chrétiens ont sacrifié à la tradition de pâques à la cathédrale de Saint-Boniface

La fête de Pâques souligne chez les chrétiens la résurrection de Jésus-Christ, trois jours sa mort, selon les récits bibliques.

La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont deux moments de foi importants pour les chrétiens.

À la cathédrale de Saint-Boniface, plusieurs fidèles catholiques se sont réunis pour un culte qui leur a permis de renouveler leur attachement à la symbolique de l’événement.

Je suis très contente car il est mort pour nous, il nous donne encore la vie et l'espérance , témoigne Mymy Furaha.

Parce qu'il nous a donné l'esprit saint, il nous donne la force de pouvoir affronter toutes les épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie , poursuit-elle.

Certains fidèles catholiques ont prié pour la paix, comme le Manitobain Louis Mukuba Mwamba, installé à Winnipeg depuis 10 ans. Dimanche, il a eu des pensées pour son pays d’origine, la République démocratique du Congo.

Un pays qui a tant souffert et qui continue de souffrir...Nous espérons qu'avec la Pâques et la résurrection de Jésus, que le pays pourra sortir de l'impasse , souhaite-t-il.

L’intention de prière de M. Mwamba fait écho à l'appel à la non-violence et à la foi du prêtre à la retraite Robert Campeau.

Seul par nos seuls moyens, on ne peut pas grand chose, mais avec le Christ, oui je peux espérer , exhorte-t-il.

Dans son traditionnel message au Vatican, le pape François a plaidé pour la paix en Ukraine et en Russie. Le souverain pontife a aussi eu une pensée pour les pays qui accueille des réfugiés.

Une occasion de réjouissances

Pâques a une dimension spirituelle qui n’occulte pas l'esprit festif associé à l'événement.

Après la messe, les fidèles ont bénéficié de moments de partage faits de repas, d’échanges, et d'activités pour renforcer les liens sociaux entre les membres de la communauté.

Thérèse Carrière et plusieurs personnes ont pris part à un repas après le culte catholique marquant la fête de Pâques. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Il s'agit d’une opportunité offerte aux aînés, loin de leurs proches, de vivre le bonheur de Pâques. C’est le cas de Thérèse Carrière, une veuve de 93 ans et résidente à la Villa Aulneau depuis trois ans, dont les enfants vivent en Alberta.

En communauté, on se sent pas seul, on peut partager, on peut faire des farces, on peut s'amuser, on peut boire du vin , dit Thérèse Carrière.

C'est la même chose comme une grande famille , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Radjaa Abdelsadok