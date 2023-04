Edmonton envisage d’accueillir des événements importants de sport électronique

Jusqu’à présent, seulement de petits événements ont eu lieu en Alberta. Or, les événements importants attirent autant de monde que des tournois de la FIFA , la Coupe Stanley, et la Coupe Grey, assure le conseiller qui envisage déjà d'importants avantages économiques pour Edmonton.

Andrew Knack, un grand supporter de l'industrie du jeu vidéo, note que les sports électroniques dans d'autres villes et pays attirent des dizaines de milliers de joueurs et de spectateurs. Je pense qu'Edmonton a la capacité d'être le leader du sport électronique au pays, voire en Amérique du Nord , a-t-il déclaré mardi.

Une motion du conseil demande à l'administration d’examiner l'Alberta Esports Strategy, un document de 110 pages rendu public en novembre, pour trouver des moyens de tirer parti d’un soutien municipal.

Une utilisation de la Place Rogers?

La contribution la plus importante de la Ville pourrait être de mettre à disposition la Place Rogers pour des événements. La Ville y a accès 28 jours par an et l'utilise rarement, selon des responsables municipaux.

Plus tôt cette année, l'Alberta Esports Association a organisé une exposition, et assure avoir vendu 3500 billets. C.K. Dhaliwal, responsable du développement commercial et académique de l'organisation, assure que l’exposition a été l'événement de sport électronique le plus important à ce jour.

Faisons en sorte que les organisations qui seront directement touchées par la croissance de cette industrie participent à ces conversations , a-t-il déclaré la semaine dernière.

C.K. Dhaliwal salue la démarche d’Edmonton. Voir qu'au moins une ville prend l'initiative de s'engager à faire avancer ces choses est un pas important dans la bonne direction pour bâtir cette industrie ici dans notre province.

D’autres conseillers municipaux, comme Aaron Paquette, ont exprimé leur soutien au développement de cette industrie. Je serais ravi de voir E-town [Edmonton] devenir le cœur du sport électronique pour renforcer notre économie , a-t-il dit lors de la réunion du conseil, faisant rire ses collègues.

Le président d’Interactive Arts Alberta, Derek Kwan, assure que son organisme à but non lucratif souhaite développer la culture du jeu et encourager des talents locaux. L’organisme accueillera en juillet la Game Discovery Exhibition, et les sports électroniques seront représentés, ajoute-t-il.

Nous voulons vraiment sensibiliser les gens au fait que nous avons des concurrents incroyables, des talents incroyables ici, nous avons aussi des créateurs incroyables.

Avec les informations de Natasha Riebe